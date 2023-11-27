27 Kasım – 4 Aralık haftası bizleri neler bekliyor?

Herkese Selamlaar Arkadaşlar ????

Bu haftaya Marsiyen bir Dolunay eşliğinde başlıyoruz..

Zorlu Kasım yolculuğunun sonuna yaklaşıyoruz canlar sonunda bitiyor ????

Haydi bu haftayı inceleyelim hep beraber;

Şimdi bu dolunayın mottosu nedir?

Eylemlerimiz hiç olmadığı kadar sorguya açık, otorite savaşları gündemde, planlı saldırımazsan ceza alırsın diyor sistem!

2 düşün bir hareket et haftası

Düşüncelerinin derinine in! Yoksa yalanlar sarar etrafını diyor!

Bakalım bu haftanın başlıkları neler?

İletişim, haberleşme, satış, eğitimler, sözler, veriler, aktarımlar, araçlar.. Hava ve kara bağlantıları Gündemde.. Sinir sistemlerimiz aktif.. Araçların muayenelerini mutlaka yaptıralım. Kargolara dikkat! Gelmeyebilirmiş ???? Vizelere dikkat! Evrak eksikliğinden reddedilebilirmiş ???? Son dönemdeki güzellik sektörleriyle ilgili olan hukuk kavramlarına ait bir çok yeni dedikodu ve ifşalar devam edebilir, özellikle de bu sefer hukuk camiasından isimleri konuşabiliriz. Diyanetin bazı sözleri çok yanlış anlaşılabilir yada çok yanlış cümleler kullanabilir! Rektörlerle ilgili görev değişimleri olabilir Üniversiteleri ilgilendiren önemli kararlar alınabilir. Hapishaneler, huzurevleri, hastaneler gibi alanlarla ilgili önemli bilgiler edinebilirmişiz (ifşa gibi) Fikir ayrılıkları siyaseti de etkileyebilir, mecliste ciddi gerilimler yaşanabilir.

Gelelim dünyaya;

Savaş tekrar mı canlanıyor?

Mars-Satürn ikilisi bu hafta başrolde!

Sert-çarpıcı-ani eylemlere açık kazalara dikkat!!

Fırtınalarla ilgili uyarıyor meteoroloji ama bu fırtına tüm eylemlerimizi engelleyebilir.

Salgınlara dikkat!

4-10 aksı ikizler-yay dolunayı, aile içi sözler büyüyebilir ve eylemlere dökülebilir, sözlerinize dikkat edin diyor bu dolunay!

Dedikodular araştırılmadan suçlamalara açık bir dönem sana gelen sözlerin eminliğini sorgula, muhatapları değil..

Askeri hareketlilikler başlayabilir!

E Marsiyen bir dolunaysa askeri konularda gündemde görebiliriz elbette liderin çarpıcı Uluslarası sözleri ve ülkemizi ilgilendiren sert tavırları olabilirmiş.

İkizler-Yay dolunayı bu karşıtlık bizlere bir çok ideolojiyi, dini değerleri de sorgulatacak gibi gözüküyor, bu dalgınlık bizi uykumuzdan da uyandırabilir, nefes problemlerine de yol açabilir, özellikle uzun yol şoförleri dikkat dikkat!

İlişkilere aman dikkat!

Bu hafta Venüs Gad ile kavuşacak, İlişkiler de herkes eteğinde ki taşları bir bir dökecek gibi, Plüton karesiyle birlikte ise bir çok kıskançlık ilişkiye zarar veren arzular, zorlayıcı takıntılar geliştirip ilişkilerde kopma noktasına gelebiliriz dikkat!

Korku filmine gitmeye ne dersiniz ????

Bu hafta Projelerden verim alma zamanı!

Bu hafta Merkür Oğlak Burcuna geçiyor ve Satürnle uyumlu bir açı yapıyor artık ciddi düşünceler, planlar, gelecek planlamalarına uygun bir dönemdeyiz, daha gerçekçi düşünüyor, algılıyor birazda eğlenmeyi ihmal edebilecek bir yapı içerisindeyiz, iş planlamalarında olgun kişilerle çalışabilir, daha verimli bir iş planı çıkarabiliriz ama işlere kendimizi çok kaptırıp eğlenmeyi unutup sıkıcı da olmayalım ????

Koç Burcu

27 Kasım İkizler Dolunayı senin özellikle akademik alanda başarılarını etkileyebilir . Okulunu bitirebilir , yeni eğitim ya da yüksek lisans için harekete geçebilirsin . Daha çok öğreneceğin , gezeceğin bir süreç olacak senin için .. Yabancı dil öğrenmek , pasaport , vize başvuraların için harika bir zamanlama .. Meraklı bir yapın olabilir ve dedikodu başına iş açabilir dikkat ..

Boğa Burcu

27 Kasım da ki İkizler Dolunayı sana maddi konularla ilgili , yeteneklerinden para kazanabileceğin fırsatlar getirecek ..Ticaretle ilgilenenler bu dönemde güzel kazançlar elde edebilir.. Jüpiterin de boğa burcuna geçmesiyle maddi olarak birikim yapmak için iyi bir fırsatın var . Bu yılı iyi değerlendir .. Özellikle ev , arsa , araba almak için , yatırım yaparak değerlendirmek için şanslı bir yıl .. Kaçırma derim ..

İkizler Burcu

27 Kasım İkizler Dolunayı sizi ilişkilerle ilgili sizi zorlayabilir. Kendinizi fazla önemsediğiniz bir sürece sokabilir. Bu süreç içerisinde iyi motive olmak, yapıcı olmakta yarar var. İkili ilişkilerde bu ben merkezci tavrınız sizi zorlayabilir.

Yengeç Burcu

27 Kasım İkizler Dolunayı bağışıklığa dikkat bir güçlendirici kullanabilirsiniz .. Çalıştığınız yerde de işler birikebilir ve fazlasıyla efor sarfetebilirsiniz .. Diyet için uygun bir zaman. Takıntılar artabilir bu eforu daha çok bedene ayırmalısınız zihnen yıpratıcı olmasın diye .. Ev ve işyerin de düzenleme yapmak için harika bir zaman ..

Aslan Burcu

27 Kasım İkizler Dolunayı kopmak üzere olan arkadaşlıkların, sosyal ortamların artık vadesinin dolduğunu son bir kez daha gözden geçirip gerekli elemelerin yapılması gerektiğini anlatmakla birlikte dengeleri iyi ayarlamanız gerektiğini de göstermektedir.

Başak Burcu

27 Kasım İkizler Dolunayı yine kariyer konularını gündeminize taşımaktadır. Bu süreç içerisinde işten ayrılmak isteyenler için fırsatlar belki yeni bir iş başlangıcı olarak değerlendirilebilinir. Bu dolunayın tamamlanma enerjisi belki de eski unvanlarınızdan sıyrılıp yeni ve daha yetkinlikle unvanlar alabileceğinizde anlatmaktadır.

Terazi Burcu

27 Kasım İkizler Dolunayı akademik hayat ile ilgili bir tamamlanma enerjisi, rota değiştirmek şeklinde karşınıza çıkabilir. Bu süreçte seyahatte olanların yeni bir farkındalık ile rutin hayatlarına döneceklerini, yeni birtakım inanç sistemleri geliştirebileceklerini söyleyebiliriz. Dolunayın tamamlanma enerjisi kafanızı kurcalayan hayat felsefeniz ve yürüdüğünüz yol ile ilgili size farkındalıklar yaşatacaktır.

Akrep Burcu

27 Kasım İkizler Dolunayı maddi birtakım getirileri olmakla birlikte süreci iyi değerlendirmekte yarar olduğunun da farkındalığı ile hareket etmekte size uzun vadede katkı sağlayacaktır. Maddi kaynaklar yakalama fırsatı elinize geçebilir, süreci iyi değerlendirin. Yatırımlarınız konusunda ise ani ve dürtüsel davranmamakta fayda var.

Etraflıca düşünmek sizin yararınıza olacaktır. Beklediğiniz birtakım eş gelirleri ile ilgili tamamlanmalar, ortaklıkla ilgili kazançlarda değişimler söz konusu olabilir.

Yay Burcu

27 Kasım İkizler Dolunayı ilişkiniz ve benliğiniz arasında mutlaka bir denge oluşturmanız gerektiği konusunda bir sinyal daha gökyüzünden sizleri uyarmakta. Ufak olayları büyütmeyin, kontrollü davranın, ilişkinin ve kendinizin önemini bilin ve her iki duruma da gerektiği kadar zaman ayırın, ihmal etmeden merkeze yerleştirmeden bu dolunayın enerjisinden faydalanmakta yarar var. Hatta bu dolunayda ilişkiniz ile ilgili gözden kaçırdığınız ve üzerine zaman ayırmanız gereken konularda farkındalığınız artacaktır.

Oğlak Burcu

27 Kasım İkizler Dolunayı iş hayatınızda birtakım bitişler söz konusu olabilir. İş çevrenizde ayrılanlar olabilecektir. Ya da üzerinde çalıştığınız bir projeniz vs. var ise bu süreçte tamamlayacağınızdan bahsedebiliriz.

Kova Burcu

27 Kasım İkizler Dolunayı aşk hayatınız ile ilgili gündemler sözkonusu olacaktır. Sosyal hayat ve aşk hayatı arasındaki denge bir kez daha göze çarpmaktadır. Bu süreç içesinde hayatın bu alanlarındaki dengelere hassasiyet ile yaklaşmanızda fayda olacaktır.

Balık Burcu

27 Kasım İkizler Dolunayı ev hayatı ve kariyer hayatınıı dengeye oturtmak her ikisi de zaman ayırmak gerektiğini anlatmaktadır. Bu süreç yoğun çalıştığınızı ama ancak evinizin ve ailenizin de önemli olduğunu size anlatmaktadır.