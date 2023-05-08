25 yıl sonra Alpay'ın şarkısını seslendiren Ferhat Göçer itiraf etti

Pop müziğinin yaşayan efsanesi Alpay, kariyerini ‘Alpay’a Saygı 1’ albümüyle taçlandırmıştı. Kendine has tarzı ve çizgisi ile Türk müziğinin üstatlarından biri olan Alpay, saygı albümlerinin ikincisini sevenlerinin beğenisine sundu. Bu albümün ikincisi Bordo Müzik etiketiyle Medeni Uçar’ın yapımcılığında müzikseverlerle buluştu.

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer de ‘Alpay’a Saygı 2’ albümünde Alpay’ın ‘Gözlerin’ parçasını yeniden yorumladı. Klibin yönetmenliğini Deniz Karaca üstlenirken, klip Anadolu Feneri’ndeki Efsunlu Bahçe’de çekildi. Alpay, Ferhat Göçer’le tanışmalarının çok eskiye dayandığını belirterek ‘’Ferhat çok sevdiğim bir insan. Sanat camiasına girmesinde benim büyük payım var. Benim şarkı söylediğim bir lokalde sahne alıyordu. Albüm çıkarması için ben ön ayak oldum. Gözlerin adlı şarkımı da çok güzel okudu’’ diye konuştu.

"ALPAY'IN ŞARKISI BENİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ"

Öte yandan pop müziğin efsanevi sesi Alpay'ı gençlik yıllarından beri çok severek dinlediğini söyleyen Ferhat Göçer; onunla olan bir anısını da anlattı. Göçer, "Alpay’ın en sevdiğim şarkılarından biri olan “ Gözlerin” isimli şarkısını seslendirdim… Duruşu kalitesi karakteri ile örnek aldığım idollerdendir Alpay… Öğrencilik zamanlarımda Bodrum’da yazın Kapiç Bar’da paramız yetmediği için içeri giremez yan duvardan gizli gizli dinlerdik Alpay’ı… Yıllar sonra aynı kulüpte birlikte çalışmaya başladık… Ona anlattım bu hikayeyi, bana, "Kerata, söyleseydin bana konservatuar öğrencisiyim param yok diye… alırdım sizi içeri" dedi… Yaklaşık 25 yıl sonra onun bu projesinde bir şarkısını okumak tüm hatıralarımı yeniden canlandırdı ve beni çok mutlu etti" dedi.