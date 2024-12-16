2.5 milyar dolarlık sektör Kotler Ödül törenine hazırlanıyor

Buz Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükçü, Kotler Awards 2025'in Türkiye'de ilk kez düzenleneceğini belirterek "Dünyada 188 milyar, Türkiye'de ise 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşan pazarlama sektörü, yüzde 60'ı kadın olmak üzere 500 bin kişiyi istihdam kapısı açıyor" dedi.

Ayşenur Aydın Gümrükçü Pazarlama dünyasının duayeni Philip Kotler tarafından kurulan ve dünya çapında mükemmelliği simgeleyen Kotler Awards'ın, 18 Nisan 2025 tarihinde Çırağan Sarayı’nda Türkiye’de ilk kez düzenleneceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu prestijli etkinlik, pazarlama dünyasının en başarılı isimlerini bir araya getirerek Türkiye’nin global pazarlama sahnesindeki gücünü ortaya çıkaracak. Kotler Awards gibi dünya çapında prestijli bir ödül törenini hem de The World Marketing Summit gibi küresel bir zirveyi Türkiye’ye getirerek, ülkemizi pazarlama dünyasında güçlü bir konuma taşıyacağız,”



DÜNYANIN EN ÖNEMLİ PAZARLAMA ZİRVESİ 18 NİSAN’DA GERÇEKLEŞECEK

Gümrükçü etkinliklerin ödül töreniyle sınırlı kalmayacağını belirterek şu bigileri verdi: “Etkinlik, The World Marketing Summit ile başlayacak. Zirve, global ve ulusal pazarlama profesyonellerini yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yeşil pazarlama gibi sektöre yön veren konular etrafında bir araya getirecek. 1000’e yakın katılımcının beklendiği zirve, Türkiye’nin pazarlama profesyonellerine küresel bir sahnede yer alma fırsatı sunacak.



22 KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK!

Kotler Awards Türkiye 2025, pazarlama alanında üstün başarı gösteren isimleri, markaları, kampanyaları ve ajansları 22 farklı kategoride ödüllendirecek. Ödül kategorileri arasında “Pazarlamada Mükemmellik / Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, “Yılın En Başarılı Dijital Pazarlama Kampanyası”, “Yılın En Başarılı Sürdürülebilir Pazarlama Ödülü”, “Yılın En Başarılı İnovasyon ve Yaratıcı Fikri” gibi dikkat çeken başlıklar yer alıyor. Genç pazarlamacılara yönelik “Genç Kotler” ödülü de bu yılın öne çıkan kategorilerinden biri. Yarışmaya başvuru yapmak ve zirveye katılmak isteyenler, detaylı bilgiye www.kotlerimpactturkiye.org adresinden ulaşabilirler. Başvurular ise 17 Mart 2025 tarihinde sona erecek.



GLOBAL VE ULUSAL JÜRİ DİKKAT ÇEKİYOR!

Ödüller, dünya çapında tanınan ve alanında uzman isimlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek. Prof. Philip Kotler başkanlığındaki jüride, Sadia Kibria (CEO, Kotler Awards), Prof. Dominique M. Hanssens (UCLA Anderson School of Management, ABD), Prof. Luiz Moutinho (Martech & Futurecast Guru, İngiltere), Özgül Özkan Yavuz (27. Dönem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Türkiye), Prof. Jagdish Sheth (Emory Üniversitesi, ABD), Gabriele Carboni (CEO, Weeva, İtalya), Prof. Omar Usman (CEO, University of Automotive, Malezya), Prof. Mark Oliver Opresnik (CRO, Kotler Impact, Almanya), Dr. Linden Brown (Chairman, MarketCulture, Avustralya), Martha Rogers (Don Peppers’ın Kurucu Ortağı), Prof. Christian Fairoli (CEO, ESD Dubai), Prof. Aung Tun Thet (Başkanlık Ekonomi Danışmanı, Myanmar), Elia Guardiola (CEO, Serendipa, İspanya), Prof. Dr. Elif Akagün Ercin (Ostim Teknik Üniversitesi, Türkiye), Doç. Dr. Edin Güçlü Sözer (İstanbul Okan Üniversitesi, Türkiye), Doç. Dr. Duygu Aydın Aslaner (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye), Serdar Keskin (Kurucu, Future Experience Studio), Ömer Şengüler (Marka Stratejisti, Türkiye), Nuray Ergül (Workhaus Board Member, Türkiye) ve Doç. Dr. Gülşah Tolunay (Yeditepe Üniversitesi, Türkiye), FügenToksü (Stratejik İletişim/ Girişim/Sivil toplum, Türkiye), Necdet Kara (Marka Konseyi Başkan Yardımcısı/Marka Danışmanı/Grafik tasarımcı, Türkiye) gibi önemli isimler yer alıyor.



TÜRKİYE'NİN KÜRESEL PAZARLAMA SAHNESİNDEKİ YÜKSELİŞİNE DESTEK

Bu güçlü jüri kadrosu, Kotler Awards Türkiye 2025’in adil ve şeffaf bir değerlendirme süreciyle tamamlanmasını sağlayacak. Etkinlik, Türkiye’nin küresel pazarlama sahnesindeki yükselişine katkıda bulunacak ve sektördeki en iyi yetenekleri ödüllendirerek onurlandıracak.