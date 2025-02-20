2025 Grand Model of Türkiye birincileri belli oldu

Yarışmanın koreografisini ünlü koreograf ve sahne sanatları eğitmeni Asil Çağıl yaparken Final Jüri heyetinde sanat moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri yer aldı. Seren Moda , Terzi Ayhan ve Mirzada defileleri göz kamaştırdı. Ayrıca Arto Karaman imzalı 1 kilo ağırlığında değerli taşlarla süslenmiş 1.lik tacı büyük ilgi uyandırdı.

Finalde 20 kadın ve 20 erkek yarışmacı birincilik için yarıştılar. Yarışmada erkeklerde Tuna Han Güngör kızlarda ise Aslı Başak Hanoğlu 1.lik aldılar

Yarışmada juri heyetinde tanınmış isimler yer aldı . Duygu Yazıcı juri başkanı olurken , Ugur Arslan, Ferah Zeydan , Arto Karaman , Evren Yaşlak , Evrim Yaşlak, Taylan Özbek , Tamer Köseoglu, Adnan Faraç , Banu Zorlu,Turan Aksoy,Yusuf Çamöz, Erhan Kıyağan , Aysun Berberoğlu , Hülya Albayrak Bayar , Serhat Sancaklı , Tuğçe Akdemir , Tuana Akyürek ,Muammer Kapucuoglu, ali Bozkurt, Mustafa Bozkurt, Ali Kaan Memiş , Hasan Çelik , Oguzhan Akgül, Hakan Solaker , Murat Algan , Mert Sarıcı, Mert Adak , Suat Ünal , Tolga Kuru , Faruk Tuncel, Afrikalı Ali, Nedim Delibaş ,Nur Ela Aşar oylama yaptılar.

Grand Model Of World Nisan ayında Dubai “de yapılacak.