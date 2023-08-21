2019 yılında Erkan Erzurumlu ile evlenen Ziynet Sali'den flaş açıklama! Aşk bitti mi?

Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam KKTC Lord’s Palace Hotel'de sahne aldı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sali, muhabirlerin “Nasılsınız?” sorusuna “Süperim” yanıtını verdi. Vereceği konserden bahseden Sali “Her zamanki gibi dinamik bir repertuvar hazırladım. Bu gece Kıbrıs eğlensin.” dedi. Şıklığı ile göz kamaştıran Sali’ye muhabirlerin “Bugün yine çok şıksınız” iltifatına karşılık “Bu aralar Galaksi takılıyorum. Dünya yeterince karanlık, ben de aydınlatmak için elimden geleni yapıyorum.” dedi.

KALBİ TATİLDE KENDİSİ İŞTE!

Çıkaracağı yeni şarkıyı ilk kez geçen hafta konserinde seslendiren Sali, seyircilerden gelen ilk tepkiler hakkında ise “Çok güzel tepkiler aldım. Bazı şarkılar, alacağı reaksiyonu sahne üzerinde hemen belli eder. Bazıları ise zaman alır. Bir şarkının ne noktaya geleceğini ilk anlayan, o şarkının solistidir. Yılların vermiş olduğu tecrübeyle söyleyebilirim ki, Vadi İstanbul'da şarkıyı ilk kez söylediğim an çok güzeldi. O konserde bir kez daha söylemem istendi. Sonraki İstanbul konserimde tekrar istendi. 'Bu şarkı tamam!' dedim. Dinleyicilerin verdiği tepki çok önemli. Bugünkü konser de seslendireceğim.” dedi.

Yaz sezonunun kendisi için nasıl geçtiği ile ilgili “Çok sıcak ve yoğun geçiyor. Konserler, yeni şarkı ve üretim devam ediyor. Kalbim tatilde. Lordlar Kamarası'dayım bir lord olarak” diyerek güldü.

'EVLENİNCE AŞK BİTMİYOR!'

Muhabirlerin “Bekar ünlülere aşk hayatını sormaya alışığız ama evlenince de aşk bitmiyor. Evliliğiniz nasıl gidiyor?” sorusuna Sali “Çok güzel gidiyor. Evlenince aşk bitmiyor, dolu dizgin gidiyor. Bir de bana nazar değdi, iki gün önce gözüme kan oturdu. Nazara inanırım ama nazar bize kaç yazar?” yanıtını verdi. Bunun üzerine muhabirlerin 'Kıskananlar çatlasın!' diyelim mi?” sorusuna ise “Kimse çatlamasın, herkes izlesin.” dedi. Sali, röportajın ardından kendisini dinlemeye gelen seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı.