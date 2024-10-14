2006’da Sting'e dans etmişti! Nuran Sultan ile Sting arasında ne yaşandı? Yıllar sonra itiraf etti

Snob Magazin'in haberine göre; Nuran Sultan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Kostüm bakmaya geldiğini söyleyen oryantal, "Kostümler çok pahalı... En basit kostüm bin-bin 500 dolar arası... Evde 40 kostümüm var. Değişik ve yenilik sevdiğim için üzerine ekliyorum" dedi.

Başından geçen olayı anlatan Sultan, "Beyoğlu'nda ablam Dilara ile yer dükkan aldık. Kafe ya da kendi tasarımlarımızı yapıp satarız diye düşündük. Yan dükkandaki bir beyefendi, bize ait olan duvarı yıkıp, kendi dükkanını büyütmek istediğini söylemiş kardeşime... O esnada yumruk sallamış. Zaten abim engelli. Hemen şikayet ettik. Zaten 2.5 sene kiracıyla uğraştım. Tam onu çıkardık rahat edeceğimi düşündüm. İnşallah çözülecek. Kanun dışı bir talep etmedik. Şu an mahkemeliğiz. Ne zaman tadilat için gitsek, yanında birilerini alıp olaya müdahale ediyor" diye konuştu.



Dünyaca ünlü isimlere dans yapan oryantal, "Başınıza ilginç olaylar geldi mi?" sorusuna, "Sting eşinin yanında dudağımdan öpmüştü. Sean Connery göğsüme sarılmıştı. Jennifer Lopez hafif tekme atmıştı. Silvio Berlusconi, Roman Abramoviç, Paris Hilton ve Kaddafi'nin oğluna dans etmiştim" yanıtını verdi. Televizyona çıkamadıklarını söyleyen Sultan, "RTÜK, Türk aile yapısına uygun görmediği için televizyona çıkamıyoruz. Televizyonları özledik. Mesleğimi televizyonda da icra etmek istiyoruz. Aile ortamını bizden daha çok etkileyenler var televizyonda görüyoruz" ifadelerini kullandı.



SAHNEYİ EVİM OLARAK GÖRÜYORUM

Yaşadığı ilginç olaylar için oryantal, "Küçük kızlar babalarını çok kıskanıyorlar. Dans ederken saçımızı çekiyorlar. Bale neyse aynı şeyi sergiliyoruz. Zaman zaman kadınlar yapıyor, saçımızı çekiyor. Hatta bir düğüne damadın kardeşi hediyesi olarak gönderelim. Gelin-kaynana bana uçacaklardı.



Bir olay çıkacağını anladığım için geri döndüm. Sahneyi evim olarak görüyorum. Saygı duyuyorum herkese..." açıklamasını yaptı.