19 Haziran-24 Haziran Haftalık Burç Yorumları

Astrolog Sinem Çınar, haftalık burç yorumlarını yazdı.



KOÇ: Yükselen burcu Koç ve burcu Koç olanlar bu haftaya enerjinizi iş hayatınız, hobilerinize harcayacaksınız, bu hafta iş yaşamınızda bazı ani gelişmeler yaşayabilirsiniz, sağlık konularında kalp ile ilgili , göğüs ile ilgili konulara dikkat etmeye çalışın. Yine beslenme ili ilgili konulara dikkat edin , zehirlenmeler yaşayabilirsiniz yada mide porblemleri bu hafta görebilirsiniz. Güneş ve Neptün arasında sert açı olacağı için kardeş ,yakın çevre aldatılma, aldanma yaşayabilirsiniz.

BOĞA: Yükselen burcu Boğa ve burcu Boğa olanlar bu hafta nerjinizi çocuk ve aşk ile ilgili konular gündeminizde olacak, bu hafta çocuğunuzla bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz veya partnerinizle bazı gerginlikler yaşanabilir bu hafta tartışmalardan uzak durmaya çalışın. Güneş ve Neptün arasında sert bir açı olacağı için finansal konulara dikkat etmeniz gerekiyor, bu konularda aldanma ve aldatılmalar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER: Yükselen burcu İkizler ve burcu İkizler bu hafta enerjiniz ev ve aile kökleri konularında harcayacaksınız, ani ev değişikliğine karar verebilir belki tadilat girişimlerin de bulunabilirsiniz. Parasal olarak dikkat etmeniz gereken bir hafta olabilir sizin için. Güneş ve Neptün arasında sert açıdan dolayı kariyer ile ilgili konularda bazı kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz iş hayatında kendinizi kullanılmış ve kandırılmış bir kişi olarak görebilirsiniz.





YENGEÇ: Yükselen burcu Yengeç ve burcu yengeç olanlar bu hafta enerjinizi akraba, komşu ,yakın çevre konularında aktif olacak. Bazı dedikodulara şahit olabilirsiniz, bu hafta gerginliklerden uzak durmanız gerekir. Arkadaş çevrenizde kendine olan güvenin fazla olacağı için gerginliklerden uzak durmak senin yararına olabilir. Güneş ve Neptün arasında sert açıdan dolayı iç dünyanıza dikkat etmeniz gerekecek, ruh haliniz bu hafta biraz değişken olabilir.

ASLAN: Yükselen burcu Aslan veya burcu aslan olanlar bu hafta enerjinizi kariyerinizde yaşayacağınız ani değişimlere harcaya bilirsiniz, belki beklemediğiniz bir pozisyon teklif edilebilir ve bu durum sizin canınızı sıkabilir. Güneş ve N

eptün arasındaki sert açıdan dolayı arkadaşlıklar konusunda hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz, bazı aldanma veya aldatılmalar söz konusu olabilir.

BAŞAK: Yüselen burcu Başak veya burcu Başak olanlar bu hafta enerjinizi iç dünyanıza harcayacaksınız, ruh halinize biraz dikkat etmeniz gerekegek ayrıca Güneş ve Neptün arasındaki sert açıdan dolayı kariyer hayatınızla ilgili bazı hayal kırıklıkları, aldanmalar yaşayabilirsiniz , belkide atacağınız bir imzayı iyice düşündükten sonra atmanız daha yararlı olacaktır.