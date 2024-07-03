19 gün önce Sinem Akyıldız'dan boşanan Onur Atilla Nez ile aşkını ilan etmişti. İlk kez konuşan Sinem Akyıldız'dan çarpıcı itiraflar!

Nokta TV'den Başak Çokan'ın haberine göre; Güldür Güldür programında canlandırdığı İbrahim karakteri ile hayran kitlesi yaratan oyuncu Rüştü Onur Atilla şimdilerde şarkıcı Nez ile olan ilişkisi ile gündemde.



22 gün önce 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız ile boşanan ve üüzerinden çok geçmeden de Nez ile ilişkisini duyuran ünlü oyuncu büyük tepki çekti. Hayranlarının büyük tepkisiyle karşılaşan ve eşine ihanet etmekle suçlanan Rüştü Onur Atilla hakkındaki iddialara yanıt vererek "Nez'le 2 yıldır takipleşiyoruz. Mayıs'ta tanıştık. Ama dava günü alınmış, boşanma süreci başlamıştı" dedi. Ünlü oyuncu boşanma davası açtıktan sonra Nez ile tanıştığını söylemesi okları ünlü şarkıcı Nez'e çevirmişti. Onur Atilla'nın yuvasını yıkmakla suçlanan Nez sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Onur Bey kısa süre önce evliliğini bitirmiş, aylar önce evleri ayırmışlar, bunu ben bile bilmiyordum açıkçası. Televizyondan gördüğüm bir arkadaş olarak şimdi çok yeni bir ilişkimiz başladı. Biz resmi olarak boşandıktan çok sonra bir araya geldik. Kimsenin yuvasını bozmadım benim içim çok rahat. Kadına sürekli saldırıdan vazgeçin. Neden altında bir şeyler aranıyor? Bunları geçelim" demişti. Ünlü oyuncunun eşi ilk kez Nokta Gazetesine konuştu.

BOŞANMAYI BEN İSTEMEDİM

Ancak NOKTA TV'de program yapan gazeteci Başak Çokan'ın ulaştığı ünlü oyuncunun eski eşi Sinem Ayyıldız 'Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım. Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Tek taraflı elden bir şey gelmiyor. Benim adıma herkes konuşuyor, karşı taraf da hak ettiği muameleyi görüyor. Bende az da olsa teselli bulabiliyorum böylece' diyerek boşanmamak için tek taraflı savaştığını belirtti. Ayyıldız sözlerine şöyle devam etti ' Ben bu mecraların kadını değilim. Süreç kendi adaletiyle ilerlerken beni durumlardan ayrı tutmalarını rica ediyorum. Her şey yeterince çirkin. Sağlıklı bir şekilde önce çocuklarım sonra da kendi hayatım için toparlanmaya ihtiyacım var. ' dedi.



BENİ GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDERLERSE BENDE SUSMAM BİLDİKLERİMİ ANLATIRIM

Sinem Ayyıldız'ın bu sözlerini ilettiğimiz de yanıtı gecikmedi 'Ben bu ilişkinin ortasında değilim. Aylarca önce bitmesine karar verilmiş. Ben boşanma sürecinde olduğunu bile onlardan karar verdikten çok sonra öğrendim. Çünkü boşanma kararı aldıktan dan aylar sonra kahve içmek için buluştuk. Benim bu ilişkiyi bitirdiğimi kim iddia ediyorsa bana bunu i spatlamak zorunda. Gerekirse MOBESE kameraları yazışma digital döküm her neyse hepsine varım. Alnım Ak başım dik. Asıl beni bu çirkin oyuna sürüklemesinler. Bu şekilde kimse kendi hatalarına yanlışlarına bakmadan beni günah keçisi ilan edip ısrar ederlerse bende gerekeni yapar suskunluğumu muhafaza etmem ' diyerek tepki gösterdi.