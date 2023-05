19. Akbank Kısa Film Festivali ‘Forum Senaryo Yarışması’ finalistleri ve ‘Perspektif’ bölümü gösterim seçkisi açıklandı

Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan; bu yıl hem Akbank Sanat binasında hem de çevrimiçi olarak düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümlerine 71 ülkeden toplam 2237 kısa film başvurdu.

Yeni tarihleri 2-12 Mayıs 2023 olarak duyurulan 19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan ‘Forum: Senaryo Yarışması’nda; ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda 8 senaryo finalist olarak belirlendi. Finale kalan proje sahipleri festival sırasında jüri üyeleri oyuncu Merve Dizdar, yönetmen Emre Kayiş ve oyuncu-oyun yazarı Berkay Ateş’e sunum yapacaklar.

19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan ‘Perspektif’ bölümünde ise Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden toplam 49 başarılı kısa film yer alıyor.





‘Forum’ Senaryo Yarışması Finalistleri

Suzan Oğlu ve Sibel

Manolya Maya

Deliler Köyü

İpek Karan

Kudret

Mehmet Oğuz Yıldırım

Blues Brothers

Aziz Alaca

Çetin’in Olağan Hikâyesi

Elçin Engin

Face ID

Enes Yıldız

Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner

Koray Arıgümüş

Neredeyse Kesinlikle Yanlış

Cansu Baydar



'Perspektif' Bölümü Filmleri

Will You Look At Me

Yönetmen: Shuli Huang

Cherries

Yönetmen: Vytautas Katkus

Affricate

Yönetmen: Anna Gyimesi

Tria

Yönetmen: Giulia Grandinetti

Bergie

Yönetmen: Dian Weys

On Xerxes’ Throne

Yönetmen: Evi Kalogiropoulou

Garrano

Yönetmen: David Doutel, Vasco Sá

45th Parallel

Yönetmen: Lawrence Abu Hamdan

Reginetta

Yönetmen: Federico Russotto

68.415

Yönetmen: Antonella Sabatino, Stefano Blasi

The Sower of Stars

Yönetmen: Lois Patiño

Further and Further Away

Yönetmen: Polen Ly

File

Yönetmen: Sonia K. Hadad

About Me

Yönetmen: Ali Asgari

Amok

Yönetmen: Balázs Turai

Scarce

Yönetmen: Gabriela Meirelles, Clara Anastácia

Whatever Moves is Alive

Yönetmen: Noémie Marsily

British Boys

Yönetmen: Marcus Curvelo

Sirens

Yönetmen: Ilaria Di Carlo

Sonnenstube

Yönetmen: Davide Palella

Sapling

Yönetmen: Lorenzo Fabbro, Bronte Stahl

Spring Roll Dream

Yönetmen: Mai Vu

The Passerby

Yönetmen: Hannah Letaïf

Memoir of a Veering Storm

Yönetmen: Sofia Georgovassili

Once War Is Over

Yönetmen: Simone Massi

Desert Lights

Yönetmen: Katherina Harder

Made of Flesh

Yönetmen: Florence Rochat & Séréna Robin

Adjustment

Yönetmen: Mehrdad Hasani

Fraktal: Para Adam

Yönetmen: Zahid Çetinkaya

Ataların Uykusu

Yönetmen: Seyid Çolak

Megalopolis

Yönetmen: Oğuzhan Kaya

Kule

Yönetmen: Emre Birişmen

Herkesin Yapabileceği Bir Şey

Yönetmen: Selen Örcan

Kennedy’nin Doğuşu

Yönetmen: Gülben Arıcı

Labirent

Yönetmen: Selçuk Ören

Dolma

Yönetmen: Emir Çalıkkocaoğlu

Burası Size Göre Değil

Yönetmen: Ceyda Aşar

Temassız

Yönetmen: Göksel Tuzun

Ben Ve O

Yönetmen: Buse Halaçoğlu

İntihar Bekçisi

Yönetmen: Selin Aktaş

Suyu Bulandıran Kız

Yönetmen: Deniz Telek

Fırtına

Yönetmen: Esme Madra

Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada

Yönetmen: Özgürcan Uzunyaşa

O Sırada Henüz

Yönetmen: Ayça Çiftçi

Körfez

Yönetmen: Kumru Karataş

Rahat Bir Ev

Yönetmen: Berat Karataş

Sıfır Noktası

Yönetmen: Mehmet Göksu

Uzak Ayna

Yönetmen: Alican Durbaş

Son Gölge

Yönetmen: Alper Bozkurt