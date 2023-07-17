15 yıl sonra sahne alan Emrah'tan büyük sürpriz

Şarkıcı Emrah, önceki gece 15 yıl sonra ilk kez sahne aldı.



Kıbrıs'daki The Arkın İskele'de uzun yıllar sonra sahne alan Emrah, sahnede sevenlerine birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Kostümü ile ilgili ise, "Uzun zaman sonra sahne alınca çok şık olmak istedim. Heyecanlıydım ama sizlerle buluşunca biraz rahatladım." dedi.



Kıbrıs'daki The Arkın İskele'de sahne öncesi de soruları yanıtlayan Emrah, Çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "15 seneyi aşkın bir süredir sahne almıyorum. Aslında çok öyle ayarlanmış bir şey değil bu. Çok yoğundum o yüzden oldu. Çok özledim diyebilirim. Sevilen şarkılarımı beni sevenler ile söylemekten büyük keyif alıyorum. Sürekli mesajlar geliyordu, görenler soruyordu ne zaman sahneye çıkacaksınız diye ama bu gün buraya nasip oldu." diyerek heyecanını ve düşüncelerini dile getirdi.



TRİBUTE ALBÜM GELİYOR

Eski şarkılarından oluşan bir tribute albüm hazırlığında olan ve birbirinden değerli sanatçıların bu şarkıları seslendireceğini dile getiren Emrah, "Çok değerli sanatçılar var. Onların o albümde olmaları ayrıca bir heyecan ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir zaman sonra şarkıları söyleyenleri de size açıklarız. Eylül gibi sanırım yayınlanacak." dedi.



Emrah, şarkılarını seslendiren isimler arasında yaşanan şarkı seçimi ile ilgili de, "Bu bir gönül işi. Şarkıları kim seslendirmek istiyorsa öyle oldu. Hepsi birbirini ispat etmiş büyük isimler. Çok güzel olduğuna inanıyorum." dedi.