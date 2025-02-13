15. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması'nın finalistleri seçildi

Türk mücevher endüstrisinin global alandaki potansiyelini artırmak ve yenilikçi bakış açıları kazandırmak amacıyla her yıl düzenlenen Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması, bu yıl 15. kez gerçekleştiriliyor.

"Efsaneler" temasıyla düzenlenen prestijli yarışmaya, ulusal ve uluslararası tasarımcılar tarafından toplamda 320 başvuru yapıldı. Başvurular, alanında uzman jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi ve binlerce yıllık efsanelerden ilham alan 320 tasarım arasından sıyrılan en iyi 10 eser finale adını yazdırdı.

Genç yeteneklerin tasarımlarını sergileme ve üretme fırsatı bulduğu önemli bir platform olan Mücevher Tasarım Yarışması’nın kazananları, 18 Nisan 2025 Cuma günü gerçekleşecek ödül töreninde belli olacak. Yarışmanın birincisi 150.000 TL, ikincisi 100.000 TL, üçüncüsü ise 50.000 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca, yarışmanın ilk 10 finalistine 5 gram altın ödülü verilecek.

Bu ödüller, tasarım dünyasında adını duyurmak isteyen genç yetenekler için büyük bir fırsat sunarken, Türk mücevher tasarımına katkı sağlayacak yaratıcı isimlerin ortaya çıkmasına ve mücevher sektöründe fark yaratmasına olanak tanıyacak.



JÜRİ ÜYELERİ BÜYÜK BİR ÖZENLE DEĞERLENDİRDİ

Jüri üyeliğini, Fiore Doro Kurucusu Şermin Koç , Sina Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Ali Barış Lek, Lizay Pırlanta Genel Müdürü Çağatay Serbes Öğretim Görevlisi Aliye Kurnaz, Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Enşici,Prof. Dr. Sibel Kılıç, Sadekar Yavuz Yıldız ,Sadekar Raffi Şadyan’ın Stilist ve Sanat Yönetmeni Agata Jankowiak ,Spiker Nur Tuğba Namlı ,Moda Tasarımcı Yasemin Tatlıses’in yaptığı yarışmada, her bir tasarım büyük bir titizlikle incelenerek değerlendirildi.



FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

Birbirinden yaratıcı tasarımlarıyla 15. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması'nda finale adını yazdıran yarışmacılar; Ceren Incedursun, Damla Demirci, Derya Kazan, Dilara Tolu, Eda Yaşa, Gamze Saydam, Gözde Metin, Sena Nur Çetinkaya, Yeşim Sönmez ve Zeynep Uzun oldu. Şu an, finalist eserler üretim sponsoru arayışında ve sponsor olacak firmalar, ürettikleri finalist eserlerle birlikte yarışmanın tüm süreçlerinde yer alacak, markalarını geniş kitlelere duyurma fırsatını yakalayacaklar.