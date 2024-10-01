“12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Cinebodrum Sinema Sektör Zirvesi” görkemli bir açılış ile başladı

"Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor" mottosuyla düzenlenen 12. BOTH – “Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi” sinemaseverler ve sinema profesyonelleri için yine unutulmaz bir deneyim sunma hedefiyle Bodrum Kalesi’ndeki açılış töreniyle başladı. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın açılışı öncesi kortej oluşturuldu. Açılışta Bodrum Türk Filmleri Haftası özel hazırlanan video da izleyicilerle buluştu.

Gecenin sunuculuğunu oyuncu Hakan Bilgin üstlenirken, Müfit Can Saçıntı tek kişilik gösterisi; “Meşhur Ünlüler” ile izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Açılışta festivalde gösterim yapılacak filmlerin de fragmanları yayınlandı. Gecenin finalinde ise Eypio mini bir konser verdi. Açılış sonrasında ise yatta gerçekleşen özel program ile festivalin ilk günü keyifle noktalandı.

Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın Açılışında Hologram ile “Kemal Sunal” Sürprizi

Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın açılış gecesi usta oyuncu Kemal Sunal’ın hologramı ile başladı. Hologramda Kemal Sunal Türk sinemasının yıldızlarını anarak: “Bizler sizin kalbinizde ve sizlerin sayesinde var olduk. İyi ki varsınız. Şimdi sizlerden bir ricam olacak, lütfen gözlerinizi gökyüzüne doğru çevirin gördüğünüz yıldızlar Türk sinemasının yıldızlarıdır. Bakın Mahmut Hoca oradan sizlere el sallıyor. Ben size onların selamını getirdim, sizler de alkışlarınızla onların selamınızı iletebilirsiniz.” dedi.

Gelecek Sene Bodrum’da Uluslararası Film Festivali Olacak

Açılışta ilk olarak konuşma yapan Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, “Bugün, 12. Kez Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sektör Zirvesi’nin perdelerini açıyoruz. Bu organizasyonu bu şekliyle son kez yapıyoruz, bu demek değildir ki bir daha yapmayacağız gelecek sene için sürprizimiz var. Bugün çok mutluyuz 12 yılan sonra evrim değiştiriyoruz ve Bodrum’u hak ettiği noktada Uluslararası Film Festivali’ne kavuşturacağız. Buradan evlerinize giderken çok özel anıları paylaşmış olarak dağılacağız. Biraz evvel Kemal Sunal üstadımızın bize söylediği gibi sinemanın kalbi bugün Bodrum’da atıyor, bugün zirveyle beraber toplantılar gerçekleşiyor, sokaklarda, meydanlarda gösterimlerimiz olacak. Plajlarda denizin üstüne kuracağımız perdelerde gösterimlerimiz olacak. Ama bunların hepsi sizlerle beraber oluyor, kıymetli varlığınız için teşekkür ediyorum. Kemal Sunal’a, Adile Naşit’e, Münir Özkul’a hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki varlardı diyoruz. Biz onları hiç unutmayacağız. Biz sizlerle beraber çok güzel, büyük bir Türkiye sineması inşa ediyoruz.” dedi.

Muğla’nın Kültür Sanat Şehri Olmasına Katkı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras adına konuşma gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, “Bodrum’da kültür sanat akşamlarını özlemişiz. Bodrum Türk Filmleri Haftası öncesinde Cenk Bey’e sonuna kadar destek olacağımızı söyledik. Belediye Başkanımız öncülüğünde önümüzdeki sene uluslararası film festivali ve Muğla’nın tüm ilçelerini kapsayan bir etkinlik düzenlemek için bir araya geldik. Kültür sanat kendi Muğla’ya büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Muğla sadece turizm kenti olmasına değil kültür sanat şehri olmasına da katkıda bulunacağız.” diye konuştu.

Kos Belediye Başkan Yardımcısı Eleni Voukelatou de, “Türk sinemasını böylesine değerli insanlarla birlikte kutlamak benim için büyük bir onur. Bu yıl bir kez daha Kos ve Bodrum arasındaki kültürel iş birliğini güçlendiren bu etkinliği Kos Tanıtım ve Kalkınma Ofisi olarak organize etmekten gurur duyuyoruz. Festivalimiz sadece ortak geçmişimizi değil, gelecekteki bağlarımızı da temsil ediyor. Perşembe günü Kos’a yapacağımız ziyareti sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizleri Kos’ta ağırlamak ve kültürel mirasımıza devam etmek için heyecanlıyız. Kültür halkları birbirine bağlar ve kurduğu ilişkiler aracığıyla dünyayı birleştirir.” dedi. 12. kez düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda yer almaktan duydukları mutluluğu dile getiren Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Ali Diken konuşmasında; turizmi, doğasıyla ve kültürel etkinlikleri ile bilinen Bodrum’un her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğunu ve kültürel faaliyetleri de her daim desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda kültür ve sanatın kalbi Bodrum’a bir araya geldiklerini ve tüm katılımcılara teşekkür ettiğini aktardı.

Denizbank-Kurumsal İletişim, Etkinlik ve Sponsorluk Grup Müdürü Sayın Emel Kaplangil, “Türk sinemasına her seviyede emek ve gönül vermiş senaristinden yapımcısına set görevlisinden yönetmenine sanatkarlarından izleyicisine böylesine kıymetli bir hazine karşısında, kültür sanata gönül vermiş ve kurulduğu günden itibaren opera klasik müzik tiyatro görsel sanatların birçok dalı da dahil olmak üzere destek olmayı sorumlu bilmiş DenizBank’ın bir temsilcisi olarak konuşmak gerçekten onur verici. Sanat gibi ilerlemenin kaldırıcı bir disiplini destekçisi olmayı seçtiğimiz için zorunda olduğumuz için destekliyoruz. Sanata evet diyoruz ve daima demeye devam edeceğiz.” dedi.

Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın Açılışında Özel Ödüller Takdim Edildi

Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın açılışında organize edilen Ödül Töreni ile birbirinden kıymetli ödüller sahipleriyle buluştu. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin tarafındanHakan Bilgin’e, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Hüseyin Toprak, Nergis Çorakçı’ya, Biletinial Ceo'su Ulaş Uslu tarafından da Derviş Zaim’e, Kos Belediyesi Başkan Yardımcısı Stamata Elenı Voukelatou tarafından Ömer Faruk Sorak’a, Denizbank-Kurumsal İletişim, Etkinlik ve Sponsorluk Grup Müdürü Sayın Emel Kaplangil tarafından Serap Aksoy’a “Özel Ödül” takdim edildi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit tarafından Salih Kalyon adına Gani Müjde’ye, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz tarafından Zülfü Livaneli’ye, Bodrum Belediye Başkan Vekili Ali Diken tarafından ise Filiz Akın’a “Yaşam Boyu Onur Ödülü” takdim edildi.

A90 Pıctures Ceo'su Mengü Atasağun tarafından Uğur Güneş’e, Borusan Oto Bodrum Genel Müdürü Mert İnanmışık tarafından da Savaş Satış’a “Genç Başarı” ödülü verildi.

Bodrumspor Futbolcusu Celal Dumanlı tarafından Mustafa Avkıran’a “Halikarnas Balıkçısı Özül Ödülü”, CGV Mars Sinema Gurup Ceo'su Sayın Jong Mın Jung tarafından da Hatice Aslan’a “Emek ve Başarı” ödülü takdim edildi. Vahdet Erdoğan ise “Sürdürülebilir Başarı” ödülüne layık görüldü.

“Sinemanın ne kadar zor iş olduğunu yapanlar bilir.” Zülfü Livaneli

Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen Zülfü Livaneli, “Bu güzel festivali düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bizden önceki sinemacılar, bizim dönemimizdeki sinemacılar ve şimdiki genç kardeşlerimiz sinemanın yüzünü ak ediyorlar. Sinemanın ne kadar zor iş olduğunu yapanlar bilir. Orada setten yönetmene, senaristten oyuncuya herkesin bir emeği var. Bir tır gibi bir şey, tırın bir lastiği patlasa yürümez sinemada öyle bir şey. O yüzden büyük gururla izliyorum.” dedi.

Filiz Akın’a “Yaşam Boyu Onur Ödülü”

Filiz Akın adına verilen ödülü de takdim alan Livaneli, Türk sinemasında emeği geçmiş isimlerin kadir kıymetinin bilindiğini, insanların televizyonlarda görüp takdir ettiğini söyledi. Livaneli, ödülü Filiz Akın adına alıp kendisine takdim etmekten de gurur duyacağını vurguladı.

Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen Salih Kalyon adına ödülü takdim alan Gani Müjde, kendisi adına Bodrum Türk Filmleri Haftası’na teşekkürlerini sundu.

Emek ve Başarı Ödülü takdim edilen Hatice Aslan ise, “Sinema ve emek çekindiğim bir şeydi. Nasıl bir konuşma yapılırken önüme bir notum düştü; ‘Emek sarf etmediğin hiçbir işten para kazanma.’ Ben bu ödülü hem içerde hem de dışarda bu işi yapmaya çalışan umudunu yitirmeyen tüm sinema emekçilerine saygıyla adıyorum.” dedi.

Genç Başarı Ödülü’ne layık görülen Vahdet Erdoğan, ödülü tüm ekip arkadaşları adına aldığını vurgularken, özel ödül takdim edilen Nergis Çorakçı, “Geçmişe merhaba, bize umut bağlayan bizi büyüten ustalarımıza, bugüne merhaba bu zor günlerde hala hikayelerini anlatmak için yaza çizen yola çıkan herkese teşekkür ederim.” dedi.

Derviş Zaim ise: “12. yıl önce bu haftanın doğumuna tanıklık etmiş birisi olarak burada olmaktan mutluyum, seneler içerinde Türk sinemasına hizmet eden birisi olarak ileride de bunun bir parçası olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ömer Faruk Sorak ödül için teşekkürlerini sunarken özel ödüle layık görülen Serap Aksoy, “Yaşamakta olduğumuz her türlü şiddet sarmalı içinde 10 yıldır oyunculuktan uzak yaşadığım bu süreçte beni onurlandıran Bodrum Türk Filmleri Haftası ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

Savaş Satış, “Kariyerimin 10. yılında, bugün sektör büyüklerimizin layığıyla bu ödülü almak benim için mutluluk ve gurur verici. Ben de ödülümü bağımsız sinema emekçileri adına almak istiyorum.” dedi.

Halikarnas Balıkçısı Özel Ödülü’ne layık görülen Mustafa Alkan, Bodrum’un tarihine vurgu yaparak ödül için teşekkürlerini iletti.

Genç Başarı Ödülü’ne layık görülen Uğur Güneş, ödül için teşekkürlerini iletti ve sinema emekçileri için ödülü aldığını vurguladı.

Sinema Dolu Günler Yaşanacak

4 Ekim’e kadar devam edecek olan Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi’nde 14 farklı mekânda sektörünün kalbinin attığı önemli bir merkez olacak.

Etkinlik, Bodrum ve Kos Adası'nda eş zamanlı olarak uluslararası katılımlı galalar, özel film gösterimleri ve söyleşilerle zengin bir program sunacak. "CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi" kapsamında ise sinema salonu sahipleri, film yapımcıları ve diğer sektör profesyonelleri bir araya gelerek Türk sinemasının sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak.

Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda birbirinden keyifli filmler ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.