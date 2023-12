11. Boğaziçi Film Festivali başladı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 11. Boğaziçi Film Festivali’nin açılış töreni 8 Aralık Cuma günü Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı.

Sunuculuğunu Ezgi Aşık’ın üstlendiği ve festival programının da tanıtıldığı gecede ilk konuşmayı Boğaziçi Film Festivali ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer yaptı. Şanlıer, konuşmasında; 11 kez düzenlenen festivali Türkiye’de ve dünyada yaşanan bazı sıkıntılara rağmen festivali destekleyen kurum, ve kuruluşların sayesinde devam ettirdiklerini dile getirdi. Şanlıer konuşmasına şöyle devam etti; “Her geçen yıl festivalimizin kalitesini ve çeşitliliğini bu sorumluluk anlayışı içinde geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl da festivalimizi düzenlerken, geniş bir yelpaze ile filmleri seçtik. Hem bu yılın en iddialı filmlerine hem de genç yönetmenlere alan açtık. Bunları yaparken Filistin'de yaşananları göz ardı edemezdik. Filistin filmlerinden müteşekkil özel bir seçki hazırlarken hem klasik filmlere hem de yakın zamanda üretilmiş kurgu ve belgesel eserlere Filistin'de yaşanan drama dikkat çekmek istedik.”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Beyoğlu'nun kültür ve sanatın kalbi olduğunu belirterek, “Bugün bu festivalde biraz daha Filistin'i konuşacağız, Gazze'yi konuşacağız. Gazze'de, Filistin'de katledilen insanlığı, insanlığın vicdanını konuşacağız. Bu akşam kalbimiz Filistin'de atacak. Ayrıca bu temayı seçtikleri için festival yönetimine teşekkür ediyorum.” dedi.

Festival Artistik Direktörü Samed Karagöz ise konuşmasında bu yıl bir önceki yıllarda olduğu gibi geniş bir yelpazeden bir seçki hazırladıklarının altını çizerken; Gazze'de İsrail'in uyguladığı soykırıma dikkat çekmek ve Filistin hakkında konuşmaya devam etmek için Filistin filmlerine özel bir yer ayırdıklarını dile getirdi.

İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’a Onur Ödülü

Konuşmaların ardından “Buğday Tanesi” filmiyle hayat hikayesini ve engellere rağmen hayata tutunma gücünü beyaz perdeye taşıyan İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’a Onur Ödülü verildi. Bayram’a ödülünü Boğaziçi Film Festivali ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer takdim etti. Bayram ödül takdiminin ardından yaptığı konuşmada; "Buğday Tanesi filmi bir yılda dünyaya yelken açtı. Neticede engelliler için umut, engelli aileleri için umut engeli olmayanlar için de bir empati filmidir. Bahtı açık olsun diyorum. Bu güzel ödüle bizleri de layık gördükleri için Ogün başkanımıza, vakfımıza teşekkür ediyorum.”

“Adaletsizlik ve insanlık için her zaman konuşmak gerekir”

Açılış filmi “The Teacher” ın gösterimi öncesi filmin BAFTA ödüllü ve Oscar adaylığı bulunan Filistin asıllı İngiliz yönetmen Farah Nabulsi yaptığı konuşmada; adaletsizlik için, insanlık için her zaman konuşmak gerektiğini, kendisinin de bunu yapmak zorunda olduğunu hissettiğini dile getirdi. Filmi Batı Şeria'da çektiğini dile getiren Nabulsi, askeri sömürgeciliği yansıtmanın kolay olmadığını, kafasındaki düşündüklerini filme yansıttığını belirtti.

Yönetmen Nabulsi Seyircilerin Sorularını Yanıtladı

“The Teacher” filminin gösterimin ardından Filistin asıllı İngiliz yönetmen Farah Nabulsi Festival Artistik Direktörü Samed Karagöz’ün ve seyircilerin sorularını yanıtladı. Farah Nabulsi; “Bu filmi Batı Şeria’da çekildi ve bir dönem draması değil, gerçek bir konu. Olaylar gerçekleşirken çektim. Filmi çekerken çok stresli anlar yaşadık. Öğretmenin olduğu köyün adı Varin. Bu filmi çekerken İsrailli yerleşimciler zeytinleri yaktı. Filmi çekmek stresli ve sinir bozucuydu. Bağımsız film çekmek her zaman zordur. İnsanlar izin günlerinde iki günlüğüne gittikleri zaman geri gelmekte zorlandılar. Yollar kapatılmıştı dört gün sonra gelenler oldu” şeklinde konuştu.

“Adaletsizliğe Şahit Olmak Farklı Hissetirdi”

1988 yılından sonra 25 yıl Filistin’e gitmediğini 2013-2014 yıllarında tekrar geri döndüğünde gördüklerine çok şaşırdığını dile getiren Nabulsi, “Tabii ki kitaplarda, haberlerden neler olduğunu biliyordum. Fakat bu adaletsizliği bizzat şahit olmak çok farklı hissettirdi. Yaklaşık iki yıl terapi gibi yazdım. Zaten filmleri çok seviyordum, bu yaratıcı tarafımı kullandım. Kısa filmler yaptım üç kısa film yaptım. Bu filmde uzun filmim. Bence sanatta en önemli şey “ben kimim?” diye düşünebilmek.” diye konuştu.

“The Teacher Filminden Hoşlanmayanlar Olacaktır”

Filmin ilk olarak Eylül ayında Toronto Film Festivali’nde gösterildiğini belirten Farah Nabulsi, henüz tehdit almadığını ama filmden hoşlanmayan insanların mutlaka olacağını da belirtti.

Açılışa katılanlar arasında Anadolu Ajansı (AA) Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, yönetmenler Ahmet Sönmez, Biket İlhan, Abdulhamit Güler, Seyid Çolak, Emir Külal Haznevi ve Süleyman Civliz, oyuncular Ali Nuri Türkoğlu, Celal Al, Burak Haktanır, Muhammet Emre Kaya, sinema eleştirmeni İhsan Kabil, minyatür sanatçısı ve festivalin afişini Onur Hastürk yer aldı.



Festivalde 9 Aralık Programı

Boğaziçi Film Festivali’nin ilk gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler ile özel gösterimler gerçekleşecek.

Atlas 1948 Sineması’nda saat 11:00 seasında Michel Khleifi’nin “Tale of the Three Jewels”, 13.30 seasında Yasemin Çekiç’in “Sesler ve Yüzler”, 16:00 seasında Dmitry Dyachenko’nun “The Rage”, 18.30 seasında Tufan Şimşekcan’ın “Ceylin”, 21:00 seasında Miraç Atabey’in “Zamanımızın Bir Kahramanı” filminin özel gösterimi yapılacak.

Cinema Pink’de saat 21:00 seasında James Marsh’ın “Dance First” filminin özel gösterimi gerçekleşecek.

Festival Biletleri Satışta!

Festivalin film gösterimleri Atlas 1948 Sineması, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması, Hope Alkazar ve İstiklal Mall- Sinema Pink’te gerçekleşecek. Festival biletleri 75 TL olmak üzere mobilet.com üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca biletler, festival süresince Atlas 1948 Sineması gişesinden de alınabilecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğu, Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya’nın ana medya sponsorluğu, seyahat ve premium hizmetler sponsorlu İGA PASS, ödül sponsorluğu Akli Film ve Fiyap ile gerçekleşecek “11. Boğaziçi Film Festivali” ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.