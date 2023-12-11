11-17 Aralık Burç Yorumları

11 Aralık - 17 Aralık 2023 Haftalık Astrolojik Değerlendirme

İletişimi kesmek istedikleriniz için bu günleri değerlendirin!

Haftaya merkürün retro hareketi öncesi durağan pozisyonda olması ile başlıyoruz. 11 Aralık – 16 Aralık tarihleri arasında gökyüzünde merkür durağan pozisyonda olacaktır. Belirtilen tarihler arasında iletişimde kopukluklar, bilgiyi söylememek/tutmak, bir konuda zihnin takılıp kalması, iletişim kurmak isteyip kuramamak, gönderilecek maillerde sorunlar, yapılacak sunumlarda unutulanlar, basiretin bağlanması gibi durumlar yaşanabilinir.

Yeni işlere başlama, yarım bıraktıklarını düzelt!

Merkür durak pozisyonda iken yeni işlere başlanmaz, başlanan işlerle ilgili olarak ilerleme sağlanamayabilinir. Aynı zamanda merkür aktarım araçlarını ifade ettiğinden dolayı araçlarınızda beklenmedik arızalar yaşayabilirsiniz.

Rüyalara Dikkat!

11 Aralık akşam saatlerinde ise ay aşkın deklinasyona giriyor ve 16 aralık sabah 07:30 civarında ise aşkın deklinasyondan ay çıkışını gerçekleştiriyor olacaktır.Bu süreç içerisinde; iştah artışları, hareketli/gerçeğe yakın rüyalar görmek, duygu durumlarında ani iniş ve çıkışlar, ev için yapılan alışverişlerde artışlar, aidiyet duygusu ile ilgili sorgulamalar, gereksiz korkular yaşanabilinir ve çok normaldir.

Haftanın diğer önemli olaylarından biri de 13 Aralık tarihinde yay burcunda bir yeniay gerçekleşecek olup bu yeniay etkisi ile yurtdışı tatil programları yapılabilinir, vize başvurularında artışlar gözlemlenebilinir, pasaport başvurusu için hazırlıklar gözlemlenebilinir.

Ülkemizi bekleyen gündemler neler?

3.evimizi ilgilendiren bir yeniay olduğu için yakın çevre sınırları ve gerilimler söz konusu!

Retro dönemine de girdiğimizden bu hafta ara liderlerin ara verdiği agresif tutumlarını tekrar görebiliriz dedirtiyor bize!

Bizim 6.evimizi de etkileyn bu yeniay memurları, sağlık hizmetlilerini, bağışıklığı, hayvanları ve bunlarla ilgili çözümleri konuşuyor olacağız.

Haftanın Günlere Etkisi

11 Aralık 2023 Pazartesi

Haftaya merkürün durak pozisyonu ile giriş yapıyoruz. Yazının başında anlattığım durak pozisyonu ile ilgili konulara hafta boyunca dikkat etmenizde yarar var.

Aynı zamanda akşam saatlerinde ay’ın aşkın deklinasyona çıkışı gerçekleşecek olup, aşkın deklinasyon ile ilgili verdiğim bilgilerden de bu süreç içerisinde yararlanabilinirsiniz.

Ay öğleden sonra 14:00 sularında yay burcuna geçişini gerçekleştirecek olup her ne kadar balzamik faz seyahatinde olsa da hem yay burcuna geçişi, hem de deklinasyon dışında olması nedeniyle ayağın yerden kesilmesi hissi, maceracı bir ruh haline bürünmek, üniversite günlerinin hatırlanması, belki de üniversite arkadaşları ile buluşma programları yapılması, dini inançlarda artış, gün içerisinde kendinizi daha fazla dua ederken bulmak gibi durum ve hisler yaşatabilir.

12 Aralık 2023 Salı

Salı gününe güneşin uranüs ile 150 derecelik açısı ile başlıyoruz. Bu açı ile kendimizi aşırı özgür bir ruh halinde hissedebiliriz, herşeyi yapabilecek bir özgüven duygusu içerisinde bulabilirsiniz ancak açının özelliği 150 derece olması nedeniyle bu özgüvenin, egonun ve bağımsız ruh halinin nedenini pek anlamlandıramayabilirsiniz.

Sağlık açısından ise ani tansiyon yükselmesi vs. durumları da yaşanabilinir. O nedenle dikkatli olmakta yarar var.

Öğleden sonra ise venüs ve jüpiter arasında kontroparalel bir açı gerçekleşecek olup sosyal ve ikili ilişkilerde ufak tefek sorunların gereksiz büyümesi ve para harcamalarında artışlar gözlemlenebilinir.

13 Aralık 2023 Çarşamba

Ankara saati ile sabah 01:32 de yay burcunda yeniay gerçek olup gerçekleşen yay yeniayı ile birlikte önümüzdeki 15 gün sürecinde yurtdışı seyahatleri ile ilgili yeni planlamalar, vize ve pasaport için evrak toplamalar, uçak, otel rezervasyonları yaptırmalarda artışlar gözlemlenebilinir.

Yeniayın etkisi önümüzdeki 15 günü kapsadığından dolayı; mülteci konuları, yayın kuruluşları, üniversiteler, dini kurumlar, havayolu şirketleri ile ilgili çeşitli düzenlemeler yada bu tarz kurumlarla ilgili haberlere ve olaylarla ilgili olarak çeşitli duyumlar alabiliriz.

Yeniaylar yeni başlangıçlar şeklinde halk arasında yanlış bir fenomen yaygınlığı bulunmaktadır. Yeniaylarda gökyüzüne baktığımızda ay’ı göremeyiz, yanık pozisyondadır. Yeni ayın etkilerini genel olarak ay’ın güneş ışınlarından uzaklaştığında hilal fazına geçtiğinde hissetmeye başlarız. Bu yeniay sırasında hem ay yanık hemde merkür durağan pozisyonda olduğundan dolayı yeni başlangıçlarınız ve aldığınız kararlarla ilgili olarak uygulamaya geçmek için bir süre beklemenizi tavsiye ederim.

14 Aralık 2023 Perşembe

Ay gün boyunca oğlak burcunda hareketine devam edecek olup, öğleden sonra ay ve venüs arasında 60 derecelik sekstil dediğimiz bir açı gerçekleşecektir. Yeni yıl öncesi iradenizi kaybetmeyeceğiniz bir alışveriş günü olarak değerlendirebilirsiniz. Kontrolün sizin elinizde olacağı daha çok ihtiyaçlar doğrultusunda harcamalar yapılacağı bir gün olacaktır.

Merkür ve ay ise oğlak burcunda tam kavuşumda olup hem merkürün durağan pozisyonu hemde bu kavuşumun oğlak burcunda gerçekleşecek olması konuşmak, anlatmak istediklerinizde kendinizi kısıtlanmış hissetmenize yol açacaktır.

15 Aralık 2023 Cuma

Yay burcunda seyahatine devam eden güneş ve kuzey ay düğümü arasında 120 derecelik açı ile güne başlıyoruz. Hem de ay artık güneşten 30 derece uzaklaşmış durumda yeni deneyimlere, yeni başlangıçlara kendinizi hazır hissedeceğiniz bir hafta sonuna hazırlık günü olarak değerlendirebiliriz.

Ancak planları yaparken merkürün durak pozisyonda olacağını hesaba katarak ilerlemenizi tavsiye ederim. Yola çıkmadan önce araçlarınızı çok iyi kontrol etmenizi, yol sırasında herhangi bir araç arızası sürpizi ile karşılaşmamak için bu konuya özellikle dikkat etmenizi öneririm.

16 Aralık 2023 Cumartesi

Gökyüzünde mars ve chiron arasında 120 derecelik açı bulunmaktadır. Bu açının ortak ve en çarpıcı tanımı hasar almak yada hasar vermek ile ilgili merkürün oğlak burcundaki durak pozisyonda olması vs. dikkate alındığında günü çok dikkatli geçirmenizde fayda olduğunu hatırlatmakla başlamak istiyorum.

Merkür Ankara saati ile sabah 10:00 sularında retro pozisyonuna geçiş yapıyor. Merkür retro iken elektronik aletlerinizde aksamalar, arızalar yaşamanız çok normaldir, yeni birşeye başlanmaz, yarım kalan işler toparlanır. İletişimde geçmişe bir vurgu vardır. Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınız, kardeşleriniz, yakın çevreniz ile tekrar iletişime geçebilirsiniz. Okumayı yarım bıraktığınız kitaplarınız, yarım kalan dizileriniz ile tekrar buluşma zamanı. Profesyonel hayatınızda attığınız mailleri kontrollü atmanızı, iletişim diline özellikle dikkat etmenizi, hazırladığınız sunumlarda eksiklik varmı tekrar tekrar check etmeniz gereken zamanlardayız.

17 Aralık 2023 Pazar

Sabah 06:00 sularında güneş ve neptün arasında tam kare açı gerçekleşecek olup bu açı etkilerini gün boyunca devam ettirecektir. Gün içerisinde tahminlerinizde ve varsayımlarınızda yanılacağınız bir gün olabilir. Ani hüküm vermekten, tahminler yapmaktan kaçının, aynı zamanda kendinizi gün boyunca uyuşuk hissedebilirsiniz, sabah kalkmakta zorlanabilirsiniz.

Sanatsal işlerle ilgilenen kişiler için açı etkisini yaklaşık 2 gün boyunca sürdüreceğinden agresif ve marjinal yaratımlarda bulunabilinirsiniz.

Ay’da gece 23:00 sularında balık burcuna geçiş yapacak olup, pazar gecesi erken uyuyup, yaratıcı, sıradışı rüyalar görerek haftaya başlangıç yapabilirsiniz.

Yükselen Burçları Bekleyen Etkiler;

Koç Burcu: 13 Aralık’ta ki Yay Dolunayı senin için unutulmaz olabilir. Büyük bir aydınlanma yaşayabilir ve tecrübelerinden yararlanabilirsin artık.. Yeni bir eğitime başlayabilirsn , dini konularla ilgili araştırmalar yapabilirsin.. Yeni ülkeler görebilir ufkunu geliştirebilirsin.. Sadece ani kararlar almamaya dikkat et bu süreçte..

Boğa Burcu: 13 Aralık Yay yeniayı size birtakım borçlarla gelebilir ???? vergilendirme , ceza işlemleri gibi unuttuğunuz ya da eğitim ödemeleri gibi borçları hatırlatabilir.. Ayrıca Yay yeniayında venüsünde akrep burcunda olmasından dolayı bu dönem biraz kıskanç ve fazla sahiplenici olabilirsiniz , kuşkucu , şüpheci bir tavrınız olabilir ama kendiniz bir o kadar özgür hissetmek isteyebilirsiniz. Bu işte dengelenmesi gereken mevzular var bence..

İkizler Burcu: 13 Aralık’ta ki Yay yeni ayı ile birlikte; yine ilişki gündemleriniz, ortaklık gündemleriniz söz konusu olup, varsa davalarınız yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Açık düşmanlara, rekabete dikkat etmekte fayda var.

Yengeç Burcu: 13 Aralık’taki Yay Dolunayı günlük hayat içerisinde birtakım düzenlemelere gidebileceğini, daha programlı olmak konusunda yeni adımlar atabileceğini, rutinlerini daha planlı yapmak konusunda sizi etkileyecektir. Sağlık konularına ayrıca dikkat etmekte yarar var.

Aslan Burcu: 13 Aralık’taki Yay Dolunayı çocuklarınız var ise onlar ile ilgili devam eden birtakım sorunların çözüme ulaşabileceğini. Sevgiliniz ile ilgili sorunlar ile ilgili tamamlanma enerjisinin devreye girdiğini göstermektedir.

Başak Burcu: 13 Aralık’taki Yay Dolunayı kariyer hayatı ve ev hayatı ile ilgili yeni dengeler kurulması gerektiğini anlatmaktadır. Aileniz ile ilgili ihmal ettiğiniz konular ile ilgili bir farkındalıkta yaratacaktır. Bu süreci de iyi değerlendirmekte fayda var.

Terazi Burcu: 13 Aralık’taki Yay Dolunayı varsa kardeşleriniz ile gündemler, yakın iletişimde olduklarınız ile ilgili gündemler söz konusu olabileceği gibi. Yay burcunun dinamik enerjisinden bu dolunayda faydalanabilirsiniz. Araç satın almak ile ilgili bir düşünceniz var ise bu dolunay enerjisi ile bu konu ile ilgili somut adımlar atabilirsiniz.

Akrep Burcu: 13 Aralık’taki Yay Dolunayı yatırımlar yapmak, para kazançları ile ilgili farkındalıklı davranmak şeklinde reaksiyonlar geliştirebilirsiniz. Bu tarz davranışlarınızın uzun vadede size kazandırdıklarını göreceksinizdir. Kazançlarınız ile ilgili olarak bir artış söz konusu olacaktır. Kendi özdeğeriniz ile ilgili de bir aydınlanma süreci yaşayabilirsiniz, kendinize değer vermenin önemini süreç size kavratacaktır.

Yay Burcu: 13 Aralık’ta ki Yay Dolunayı yine ben ve ilişkim ekseninde sizi dengeye çağıran bu dolunay ortak zaman dilimlerinin önemini size hatırlatacaktır. Ne kendinizi fazla merkeze koymak, ne de ilişkinizi fazlaca öne çıkartmanın bir yararı olmadığını dengenin ve uyumun her şey olduğunu size anlatıyor.

Oğlak Burcu: 13 Aralık’taki Yay Dolunayı sağlığınıza önem vermeniz gerektiği zamanları anlatıyor. Kendinizi iyi hissetmediğiniz ağrılarınız vs. var ise doktor kontrolünden geçmenizde fayda var. Bağışıklık sisteminize dikkat etmelisiniz.

İş hayatı ve iç dünyanızın dengesini sağlamanız gerekiyor. Her ikisini dengede tuttunuz sürece fazla yorulmayacağınızı ve yıpranmayacağınızı anlatıyor.

Kova Burcu: 13 Aralık’ta ki Yay Dolunayı kariyer hayatından elde edilen gelirler ile ilgili gündemleriniz olmakla birlikte. Sosyal hayat içerisinde de gündemler söz konusu olacaktır. Arkadaşlık ilişkilerinizin, bağlı olduğunuz vakıf, dernek vs. var ise bu tip sosyal ortamlarınız ile ilgili de gelişmeler söz konusu olacaktır.

Balık Burcu: 13 Aralık’ta ki Yay Dolunayı yine kariyer ve ev hayatı arasındaki dengenin dikkat çektiğini görmekteyiz. Kariyer hayatınızda bir tamamlanma enerjisi de söz konusu olabilir. Bu süreçleri farkındalıkla atlatmak ve iyi yönetmek gerekir. Ani kararlar almamanızda fayda var.