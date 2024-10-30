101'inci yıla yakışır kutlama

101'inci yıla yakışır kutlama. İşte detaylar...

Güzellik sektöründe yıllardır ünlü isimlerin tercihi haline gelen Nil Tellioğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Çekmeköy'deki şubesinde ekip arkadaşları ve misafirlerle birlikte coşkuyla kutladı.

 

Nil Tellioğlu Beauty Salonu’nda Nil Tellioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması marşlar, bayraklar ve bando gösterisi eşliğinde gün boyu devam etti. Gelen herkese Türk bayrağı dağıtarak bayram coşkusunu ikiye katlayan Nil Tellioğlu, 101. yıla yakışır coşkuda bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Tellioğlu, Çekmeköy'deki şubesinin yanı sıra Nişantaşı ve Beylikdüzü'ndeki şubelerinde de 29 Ekim coşkusunun yaşandığının altını çizdi.

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