100 I Hundred vizyoner bir mutfak, iyi müzik ve ayrıcalıklı bir deneyim alanı

100’ü deneyimlemek isteyenleri ilk olarak görkemli, şık ve hareketli restoranında ağırlayan mekan; misafirlerine beş duyuya hitap eden bir atmosfer sunuyor. Benzersiz bir gastronomi deneyimini, ödüllü bir şef danışmanlığıyla ikonikleştirmek isteyen 100; lezzetli imza tabaklar, yemek deneyimine eşlik eden kokteyller ve konseptle bütünleşen müzik seçkisiyle yılın öne çıkan trend mekanlarından biri olmaya hazırlanıyor.

100 Menü’nün misyonu; rafine ve mevsimlik yemeklerden oluşan, eşsiz bir hizmet anlayışıyla servis edilen, eklektik bir lezzet yelpaze sunmak... İyi malzeme, imza reçeteler, profesyonel dokunuşlar ve görselliği zirveye taşıyan son tabaklar... Lezzet müdavimlerine özel bir deneyim alanı sunan 100 Menü; dünya standartlarında bir şef tabağını keyifli bir atmosferde servis ediyor.

100’ün misyonu; Restoran ve Downstairs Club konseptiyle misafirlerinin beklentilerini en ayrıcalıkla şekilde tamamlamak... Her bir detayı modern ve incelikli detaylarla hazırlanan ‘100 Downstairs’ şehrin en ikonik gece klübü.. 100’ü bu farklı kılan mottosu ise: ‘Yalnızca 100 misafir’... Restoran bölümünün alt katında yer alan ve en ünlü müzik direktörlerinin seçkisiyle misafirlerini eğlencenin zirvesine çıkaran 100; gizli eğlencenin en yeni müdavim rotası.

İSTANBUL’DA YAZ SEZONUNUN EĞLENCE NOKTASI: 100 I HUNDRED

Misafirlerini ağırlamaya başladığı gün itibariyle tüm seçkin konuklarından tam not alan 100 I Hundred, muhteşem boğaz manzarasının eşlik ettiği bahçesinde 25 Nisan itibariyle gündüz partileriyle eğlence hayatının nabzını tutmaya hazırlanıyor.