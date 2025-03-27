10 aylık kızı olan Berk Oktay duygularını anlattı!

Berk Oktay, Vadistanbul’da görüntülendi.

The Galliard Brasserie'de arkadaşlarıyla bir araya gelen oyuncu, 10 aylık kızı Mira Milena ile ilgili; "Müthiş bir şey. Saf ve temiz bir enerji. Onu kucağına alıp, saflığını ve temizliğini hissetmek müthiş bir şey" dedi. Oktay, "İlk zamanlarda çocuğunu nasıl kucağıma alırım diye tedirginlik oldu mu?" sorusuna, "Altını da ilk doğduğunda hemşireye bırakmamıştım, ben değiştirmek istemiştim. Arkadaşlarımdan duyuyorum çocuklarını kucağına alırken tedirgin oluyormuş ama bende öyle olmadı" yanıtını verdi. Uykusuz günler için oyuncu, "Milena bu konuda çok üzmedi. Huzurlu bir bebek" diye konuştu.

Oktay, "Bebek anne Yıldız Çağrı Atiksoy'a mı yoksa size mi benziyor?" sorusuna, "Huyu ve karakteri için bir şey söyleyemem. Göz yapısı bana benziyor. Gözden aşağısı anne. Bence ama dışarıdan biri bakıp söylemesi lazım" diye cevap verdi. İki ay Antalya'da sette olan oyuncu, "İki ay şehir dışındaydım. Günü birlik gidip geldiğim olmuştu. En büyük özlemimdi. Kokusunu özlüyor insan. Bir kere sabah gidip sarılıp, koklayıp akşam dönmüştüm" ifadelerini kullandı. Kızının hiçbir şeyine karışmayacağını belirten Oktay, "Evladım doğmadan önce hiçbir şeyine karışmayacağım diye kendime söz vermiştim. Sadece Beşiktaşlı olmasını istiyorum. Kızım hangi mesleği seçmek isterse saygılıyım. Kararlarına saygı duyacağım. Onunla iyi bir arkadaş ve dost olmak istiyorum" dedi.

BİR GÜREŞ ANTRENMANINDA BEŞ KİLO VERDİĞİM OLDU

Pehlivanı canlandırdığı 'Harman Yeri' dizisi için 20 kilo alan Oktay, "Çok bir şey kalmadı. Ciddi şekilde beslenmeme dikkat ediyorum ve spor yapıyorum. O dönem kısa sürede kilo aldım. Şu an iyi gidiyorum. Çok kolay kilo aldım. Onun kadar hızlı olmasa da gidiyor. Hayatınızda kısmet giyip, yağlı güreş kaç defa yaparsınız? O yüzden sette keyifli vakit geçirdim. Gerçek başpehlivanlarla çalıştık. Sakatlık yaşadık. Bir güreş antrenmanında beş kilo verdiğim oldu. Nasıl bir antrenman olduğunu tahmin edin" açıklamasını yaptı.