03-09 Temmuz arası haftalık burç yorumları

Astrolog Sinem Çınar, haftalık burç yorumlarını yazdı.



Merhaba astroloji gurmelerim temmuz ayına girerken acayip bir Oğlak, Dolunay'ı ile başlıyoruz. Oğlak burcu sorumluluk alakalıdır, disiplin ve ciddiyeti temsil eder. Bu Dolunay bize belki işimizde daha fazla sorumluluk almamızı gerektirecek, belki çocuğumuzla ilgili ciddi adımlar atmamızı gerektirecek kısacası bu ay her ne konu olursa olsun sorumluluklarımızı daha fazla almamız gerekecek, korkularımızın üstüne gitmemiz gerekecek. Uzun soluklu planlar yapmamızı sağlayacak bir Dolunay olacak. Oğlak ve Yengeç aksında gerçekleşecek Dolunay , Yengeç burcu aile ile alakalıdır, demek ki bu Dolunay daha çok aile temaları ile ilgili sorumluluk almamız gerekecek, belki aile ile ilgili konularda daha uzun soluklu planlar yapacağız. Dolunay zamanı yükselen burç olarak Akrep yükselmektedir gökyüzünde, akrep kriz demek, strateji demektir, vergi ve borç demektir, belki biz planlar yaparken bazı krizlerle karşılaşacağız, ya da her ne konu ile sorumluluk alıyorsak belki bazı parasal krizler yaşayacağız. Türkiye haritasına göre yorum yapacak olursam artan vergiler, faizler bu temmuz ayının konusu olacak diyebilirim. Hukuksal konular, yurt dışı konuları, internet, gazete, iletişim konuları yine bu ay Türkiye gündeminde olacak diyebilirim. Siyasi anlamda bazı hareketlenmeler görebiliriz.

KOÇ: Koç ve yükselen burcu Koç yuva, aile, aile kökleri, baba gibi konular bu hafta gündeminizde olacak. Bu hafta enerjinizi daha çok iş ile ilgili konulara harcayabilirsiniz, gündeminizde iş hayatınız olacak.

BOĞA: Boğa ve yükselen burcu Boğa olanlar mahkemeyle ilgili bir davanız veya konunuz varsa bu olayla ilgili önemli haberler alacaksınız diye bilirim, belki uzak bir yere gitmek zorunda kalabilirsiniz. Yada eğitimle ilgili bazı gelişmeler olabilir.

İKİZLER: İkizler ve yükseleni İkizler olanlar bu dolunay sizi parasal konularda etkileyecek , eşinizin geliri beklenmedik bir şekilde artabilir. Bu hafta kredi çekmeyi düşünüyorsanız bir süre erteleyebilirsiniz. Fazla para harcadığınızı bu Dolunay'da farkedeceksiniz.

YENGEÇ: Burcu yengeç ve yükselen burcu Yengeç olanlar kendinize odaklandığınız, kendinizle başbaşa kalmak istediğiniz ve kendinizi farkettiğiniz bir Dolunay olacak. Belki kişisel gelişim için bu Dolunay'da adım atacaksınız. Partnerinizle önemli kararlar alabilirsiniz.

ASLAN: Burcu aslan ve yükselen Burcu aslan olanlar sağlık ile ilgili dişler, dizler, kemik ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz ayrıca iş ile ilgili bu hafta koşturma halinde olabilirsiniz, daha fazla sorumluluk almanız gereken iş rutini sizi bekliyor.

BAŞAK: Burcu başak ve yükselen burcu başak olanlar aşk ve çocuk evinizde gerçekleşecek dolunay etkisiyle bazı kararlar alma aşamasına gelebilirsiniz ve bu alacağınız karar olumsuz gibi görünse de sizin hayrınıza olacak diyebilirim.

TERAZİ: Burcu Terazi ve yükselen burcu Terazi olanlar aile evinizde gerçekleşecek bu dolunay önemli kararlar almanıza sebep olacak. Taşınma gibi bir düşünceniz varsa ve karar veremiyorsanız bu hafta tamamlama enerjisine gireceksiniz.

AKREP: Burcu akrep ve yükselen burcu Akrep olanlar akraba, komşu, yakın çevre ile yaşayacağınız bazı olaylar sizi merkezine alacak gibi görünüyor. Kendinizi bir dedikodu furyasının içinde bulabilirsiniz, taraf tutmanızı gerektirecek bir hafta olabilir sizin için.

YAY: Burcu yay ve yükselen burcu Yay olanlar para ile ilgili konular gündeminize oturacak, bu konuda daha olgun davranmanız gerektiğini farkedeceksiniz, belki gereksiz harcamalarınızın kaynağını farkedecek ve olgunlaşacaksınız, beklemediğiniz bir yerden para gelebilir ve ailenizle harcamak isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Burcu oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar sizin burcunuzda geçekleşecek bu dolunayda bazı ikili ilişkilerde yaşadıklarınız kendinizi farketmenizi sağlayacak. Daha fazla olgunlaşıp, daha fazla sorumluluk alma istediğiniz bu dönemde yoğunlaşacak.

KOVA: Burcu kova ve yükselen burcu Kova olanlar psikolojik olarak biraz sıkışacağınız bir hafta olacak sizin için, yalnız kalmak isteyebilir veya kendi iç dünyanızda kalmak isteyebilirsiniz. Kadersel evinizde gerçekleşek bu Dolunay bazı şeyleri görmenize ve anlamanıza neden olurken farkındalığınız artacak.

BALIK: Burcu Balık ve yükselen burcu Balık olanlar sosyal ve arkadaş çevrenize biraz daha mesafeli davranacağınız bir Dolunay sizi bekliyor. Bu dönemde bazı arkadaşlıkları bitirme kararı alabilir veya bazı arkadaşlıkları daha samimi olabilirsiniz, bu yönde bazı kararlar alacaksınız diyebilirim.