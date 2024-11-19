'0000 Kilometre’nin özel gösterimine yoğun ilgi

Derya Pınar Ak ile Ahmet Haktan Zavlak'ın başrollerini paylaştığı, Beyza Alkoç'un geçen yıl izleyiciyle buluşturduğu kitap uyarlaması '3391 Kilometre' filminin devamı olarak çekilen '0000 Kilometre' filmi için, 2-16 Kasım tarihleri arasında farklı şehirlerdeki Paribu Cineverse lokasyonlarında özel oyunculu gösterimler düzenlendi.

Yazar Beyza Alkoç, yönetmen Deniz Enyüksek ve başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ın katılımlarıyla İstanbul, Kocaeli, Ankara, Antalya ve İzmir’deki Paribu Cineverse lokasyonlarında gerçekleşen oyunculu gösterimlerde sinemasever filmi oyuncularla birlikte izleme şansı buldu. Yoğun ilgiyle karşılaşılan oyunculu gösterimler izleyicilerden tam not aldı.

0000 Kilometre, yolları tekrar aşklarının başladığı İzmir'de kesişen İzmir ve Ege'nin hikayesini konu ediniyor. 3391 Kilometre’yi aşan çift, Paris’te kendilerine bir hayat kurar. Ancak gelen bir telefon onların hayatının değişmesine neden olur. Aldıkları telefondan sonra aralarına yeniden mesafe girmesiyle ikili her şeye en baştan başlar. Hayat tarafından savrulan Ege ve İzmir’in yolu aşklarının başladığı İzmir’de yeniden kesişir. Artık aralarında “Sıfır Kilometre” olan İzmir ve Ege, hayatın acı-tatlı sürprizlerine birlikte göğüs gerebileceklerdir.