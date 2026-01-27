  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zehra Çilingiroğlu'nun AVM tarzı

Zehra Çilingiroğlu'nun AVM tarzı

Zehra Çilingiroğlu'nun AVM tarzı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezinde objektiflere yansıdı.

 Zehra Çilingiroğlu'nun AVM tarzı

Sabah saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Zehra Çilingiroğlu, Paris’te Türkiye’yi temsil ettiği fuar sonrası soluğu Zorlu AVM’de buldu. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Neşeli ve sempatik halleri ile beğeni toplayan Zehra Çilingiroğlu, "Çok mutluyum, çok güzel ve çok önemli bir gündü benim için" açıklamalarında bulunduktan sonra avm turuna kaldığı yerden devam etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cihangir Ceyhan’dan samimi açıklamalar: Hayat benim için havalı ve paralı geçti
  Magazin

Cihangir Ceyhan’dan samimi açıklamalar: Hayat benim için havalı ve paralı geçti

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Bilal Kalyoncu'nun Sancı projesine tam destek
  Gündem

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Bilal Kalyoncu'nun Sancı projesine tam destek

Hayalet Sevgili İtalya'da sete çıktı  
  Magazin

Hayalet Sevgili İtalya'da sete çıktı  

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem anne-baba oldu
  Magazin

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem anne-baba oldu

Şahin Kendirci'nin oyunculuk itirafı
  Magazin

Şahin Kendirci'nin oyunculuk itirafı

Kadın eli değdi raflar şenlendi
  Güncel

Kadın eli değdi raflar şenlendi