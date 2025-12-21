 Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu’na doğum gününde evlilik teklifi

  • Video Galeri Foto Galeri
Oyuncu Hayal Köseoğlu, yeni yaşına hayatının en özel sürprizlerinden biriyle girdi. Bir süredir meslektaşı Nezir Çınarlı ile birliktelik yaşayan Köseoğlu, doğum gününde romantik bir evlilik teklifi aldı. Nezir Çınarlı, özel bir anı ölümsüzleştirmek istercesine sevgilisinin karşısında diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Hayal Köseoğlu, kısa süren duygusal anların ardından teklife “Evet” yanıtını verdi.

Mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Köseoğlu, aldığı yüzüğü de göstermeyi ihmal etmedi. Çiftin paylaşımları kısa sürede yoğun ilgi görürken, sosyal medya kullanıcıları da beğeni ve tebrik mesajlarıyla mutluluklarına ortak oldu. Ünlü çiftin evlilik yolundaki bu anlamlı adımı, hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

 

