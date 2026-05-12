Ünlü isimler Batman Petrolspor'un kutlama gecesinde sahne aldı

Batman Petrolspor’un Trendyol 1. Lig’e yükselmesinin ardından düzenlenen şampiyonluk kutlamaları, Batman’ın son yıllarda ev sahipliği yaptığı en büyük organizasyonlardan biri oldu. Çevre illerden de yoğun katılımın olduğu gecede on binlerce taraftar, Murat Boz, Cengiz İmren, Adnan Dilxwaz, Rewşan Çeliker ve Block3 konserleriyle şampiyonluğu kutladı.

TFF 2. Lig’de şampiyonluğunu ilan ederek 24 yıl aradan sonra Trendyol 1. Lig’e yükselen Batman Petrolspor, başarısını Batman şehir merkezinde düzenlenen törenle kutladı. Batman Valiliği önünde toplanan taraftarlar, havai fişek ve ışık gösterileri eşliğinde saatler boyunca süren etkinlikte şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

FUTBOLCULAR, KUPAYI TARAFTARLARININ ÖNÜNDE HAVAYA KALDIRDI
Günler öncesinden hazırlıkları başlayan organizasyonda; Batman Petrolsporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim kadrosu tek tek sahneye davet edildi. Büyük alkışlarla karşılanan takım, kupayı binlerce taraftarın önünde bir kez daha havaya kaldırdı. Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batmanlı iş insanı Metin Güneş de kutlamalarda takıma eşlik etti.

VALİ CANALP: BATMAN PETROLSPOR’UN HEDEFİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK
Törende bir konuşma yapan Batman Valisi Ekrem Canalp, elde edilen başarının yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde de nice kupalar kaldırmak istiyoruz. Güçlü bir altyapı ile önümüzdeki yıl, yine burada yeni başarıları kutlayacağımıza inanıyorum" dedi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ NASIROĞLU: BATMAN’I HER ALANDA ŞAMPİYON YAPACAĞIZ
Kutlamalara katılan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise spordaki birleştirici güce dikkat çekerek; "Birliğimiz ve beraberliğimiz sürdükçe şampiyonluklarımız devam edecek. Sadece sporda değil sanayide, eğitimde ve turizmde de Batman’ı şampiyon yapacağız." dedi.

KONSERLER GECEYE DAMGA VURDU
Batman’da gerçekleştirilen en büyük organizasyonlarından biri olan kutlamalarda Murat Boz, Cengiz İmren, Adnan Dilxwaz, Rewşan Çeliker ve Block3’ün yanı sıra yerel sanatçılar da sahne aldı. Özellikle genç taraftarların yoğun ilgi gösterdiği konserler için çevre illerden çok sayıda futbolsever Batman’a geldi.

