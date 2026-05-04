 Tulpa-Ruhun Laneti için geri sayım

Yapımcılığını Murat Ünaloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Güneş Güneş’in oturduğu psikolojik dram ve korku türündeki Tulpa-Ruhun Laneti filmi için geri sayım başladı. Farklı konusu ve kalitesiyle uzun zamandır beklenen film, 12 Haziran’da sinemalardaki yerini alacak.

Başrollerinde Özge Günaydın ve Özgür Özberk’in yanı sıra korku filmlerinde aranan isim olan Buse Sevindik’in yer aldığı Tulpa-Ruhun Laneti seyircileri sürükleyici bir korku filminin içine davet ediyor. Hikayesini Çiğdem Damar’ın yazdığı filmin senaryosunu Murat Ünaloğlu ve Güneş Güneş kaleme aldı. Tamamı Manisa’nın Kula ilçesinde çekilen Tulpa, seyirciyi gerilimin içine sokarken bölgenin tarihi dokusuyla da keyifli bir seyir sunuyor.

Tulpa-Ruhun Laneti, farklı bir varlığı kızının tulpasına hapseden ve onunla saklıca yaşamaya başlayan Emine’nin hikayesini ele alıyor. Kardeşi Mustafa’nın da duruma karşıt olarak dahil olmasıyla ortaya sürükleyici bir eser çıkıyor.



Filmin yapımcısı Murat Ünaloğlu 12 Haziran’da seyirciyle buluşacak film hakkında şöyle konuştu: "Ortada zihinsel ve bilimsel yaratılan bir varlık söz konusu ve onunla yaşamaya başlamak ne kadar gerici bir durum olsa da özlem duygusu yüksek acılı bir anne için bu duygusal bir bağ oluyor. Hikâyenin rutinleşmiş hikayelerden çok farklı olması korku severlerin de dikkatini çekebileceğini düşündüm. Çekim için doğal plato diye anılan tarihi Kula evlerini seçtik ve sanatsal tadı görüntü yönetmenimizin güçlü kadrajıyla izleyicilere tattırdık. Umarım Tulpa, izleyicilerimizin beğendiği bir film olarak anılacak."

