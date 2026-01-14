Tijen Mergen'in kaleme aldığı Yedi Kere Düş, Sekiz Kere Kalk'ın imza günü 15 Ocak'ta

Tijen Mergen, kaleme aldığı Yedi Kere Düş, Sekiz Kere Kalk kitabı için ilk kez okurlarıyla bir araya geliyor. Kitabın imza günü, 15 Ocak'ta Remzi Kitabevi Kanyon'da 17.00–19.00 saatleri arasında düzenlenecek.





Tijen Mergen'in Ceres Yayınları'ndan çıkan Yedi Kere Düş, Sekiz Kere Kalk kitabının ilk imza günü 15 Ocak'ta gerçekleşecek. Mergen, kitabında hayatın kaçınılmaz düşüşleri karşısında yeniden ayağa kalkabilmenin yolunun; spor, müzik, dans, arkadaşlıklar ve seyahatler gibi hayata renk katan alanlarla enerji biriktirmekten geçtiğini söylüyor. Yazar, bu alanlardan biriken enerjinin zorluklarla mücadeleyi kolaylaştırdığını ve başarının da bu sürecin doğal bir hediyesi olduğunu anlatıyor.



Kitapta; düşmenin, vazgeçmemenin ve her seferinde yeniden başlama cesaretinin altı çizilirken, Mergen okur karşısına dışarıdan öğüt veren bir anlatıcı olarak değil, hayatın içinde sınanmış bir yol arkadaşı olarak çıkıyor. Çocukluktan kariyer kırılma noktalarına uzanan anlatı, bireysel bir yaşam öyküsünün ötesine geçerek Türkiye'nin değişen sosyal yapısına ve kuşaklar arası dönüşüme de ışık tutuyor.



Kitabın temel eksenlerinden biri değişimle kurulan ilişki. Mergen, değişimi bir tehdit değil; gelişimin, öğrenmenin ve güçlenmenin doğal bir parçası olarak ele alıyor. Okuru konfor alanından çıkmaya, potansiyeliyle yarışmaya ve kendi yaşamının direksiyonuna geçmeye davet ediyor. Kişisel gelişim literatüründeki didaktik kalıplardan uzak durarak, yaşanmışlıkların sahici diliyle metni ilerletiyor.



Dayanıklılık, iyimserlik, şükür, doğayla temas, stresle büyüme ve anlamlı bir amaca hizmet etme gibi başlıklar etrafında şekillenen bölümleriyle dikkat çeken eserin her bölümü, okuru düşünmeye, durup kendi hayatına bakmaya, yaşadıklarını yeniden yorumlamaya çağırıyor. Gerçek yaşam süzgecinden geçen hikâyelerle okurun kendi yaşamındaki kırılma anlarıyla doğal bir bağ kurması hedefleniyor.

