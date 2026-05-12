Tamer Levent ile Sanata Evet

Sanata Evet programının bu haftaki konuğu, tıp ile Türk sanat musikisini aynı yaşamda buluşturan Prof. Dr. Adnan Çoban oldu.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden psikiyatriye, oradan Türk sanat musikisine uzanan bir yolculuğu olan Çoban, Tamer Levent ile gerçekleştirdiği söyleşide müziğin hekimlik pratiğindeki yerine ve sanatın iyileştirici gücüne dair içten bir perspektif paylaşıyor.

“Müzik eğitimi de almam, hayatımın belirleyicisi oldu” diyen Çoban, müzik terapi geleneğinden “hastalık yoktur, hasta vardır” anlayışına, sezginin ve dinlemenin klinik değerine kadar uzanan derin bir çerçeve çiziyor. Söyleşi, tıbbiyeden yetişmiş büyük Türk musikisi ustalarına da değinerek müzik ile tıbbın tarihsel bağını gün yüzüne çıkarıyor.

Tamer Levent ise sanatı yalnızca bir meslek olarak değil, “tüm mesleklerin özenle yapılmasının felsefesi” olarak tanımlıyor. İkili, psikoterapi ve müzik ilişkisinden meslek seçimine, ego farkındalığından spiritüel yaşama kadar uzanan geniş bir alanda konuşuyor.

“Sanata Evet”, her hafta sanat ve yaşamı buluşturan söyleşileriyle Muvia Kanalı’nda...

