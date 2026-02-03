  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Taha Şahin’den radikal imaj değişimi

Taha Şahin’den radikal imaj değişimi

Taha Şahin’den radikal imaj değişimi

Uluslararası projelerde yer alan ve birçok ünlü ile global marka için kamera karşısına geçen model Taha Şahin, katıldığı bir reklam çekimi sırasında yaptığı radikal imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

 

Taha Şahin’den radikal imaj değişimi
Uzun süredir kullandığı sakallarını tamamen kesen Şahin, bu değişimin kariyerinde adeta şans getirdiğini belirtti. Çekim sonrası ortaya çıkan karelerin billboardlarda kullanıldığını söyleyen başarılı model, annesinin bile kendisini ilk anda tanıyamadığını dile getirdi.

 Taha Şahin’den radikal imaj değişimi

ANNESİ BİLE TANIYAMADI
Yaşadığı bu durumun yalnızca kişisel bir anı olmadığını vurgulayan Şahin, modellik mesleğinin farklı karakterlere ve görsel kimliklere hızlı şekilde adapte olabilme becerisi gerektirdiğini ifade etti. Profesyonel kariyeri boyunca birçok kampanya, reklam ve defile projesinde yer alan Şahin, her işte farklı bir hikâyenin parçası olduğunu belirtti.

 Taha Şahin’den radikal imaj değişimi

Ünlü model, modelliğe bakışını şu sözlerle özetledi: “Model, yalnızca kıyafeti taşıyan kişi değil; markanın vermek istediği mesajı bedeniyle, duruşuyla ve ifadesiyle aktaran bir anlatıcıdır.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pelin Karahan'dan çarpıcı açıklamalar! Mutsuz insanların benim mutlu hayatıma ihtiyacı var
  Magazin

Pelin Karahan'dan çarpıcı açıklamalar! Mutsuz insanların benim mutlu hayatıma ihtiyacı var

Türkiye Kempo Federasyonu Başkanından Devrim Deniz Çapan'a plaket
  Hayatın İçinden

Türkiye Kempo Federasyonu Başkanından Devrim Deniz Çapan'a plaket

Gökçe Bekaroğlu sahnede büyüledi
  Magazin

Gökçe Bekaroğlu sahnede büyüledi

Bekir Aksoy, Hayata Varım projesi kapsamında ilişki sorunlarını sahneye taşıyor
  Magazin

Bekir Aksoy, Hayata Varım projesi kapsamında ilişki sorunlarını sahneye taşıyor

Hüseyin Nazlıkul'dan Uyuyamıyorum kitapçılarda!
  Kültür - Sanat

Hüseyin Nazlıkul'dan Uyuyamıyorum kitapçılarda!

Selahattin Paşalı'ya sette sürpriz doğum günü kutlaması
  Magazin

Selahattin Paşalı'ya sette sürpriz doğum günü kutlaması