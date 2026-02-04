  • Video Galeri Foto Galeri
Şira Sahilli'ye sürpriz doğum günü

Oyuncu Şira Sahilli, doğum günü sürpriziyle karşılaştı.

26'ncı yaşına giren oyuncuya, bir süredir birlikte olduğu Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın oğlu Cenk Üstündağ sürpriz yaptı.

Sadece yakın arkadaşların olduğu kutlamada, Sahilli sürpriz karşısında şok oldu.

Üstündağ, sevgilisine güllerle jest yaptı.

Sevgilisine ve arkadaşlarına teşekkür eden oyuncu, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Sahilli, doğum günü pastasını Cenk Üstündağ ile üfledi.

 

 

