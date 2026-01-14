  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sinan Sicimoğlu, Idris Elba ile aynı dizide!

Sinan Sicimoğlu, Idris Elba ile aynı dizide! İşte detaylar...

Sinan Sicimoğlu, Idris Elba ile aynı dizide!

Türk oyuncu Sinan Sicimoğlu, uluslararası kariyerinde önemli bir eşiği daha geride bırakıyor. Sicimoğlu, dünyaca ünlü yıldız Idris Elba’nın başrolünde yer aldığı Apple TV+ dizisi Hijack'in merakla beklenen ikinci sezonunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sinan Sicimoğlu, Idris Elba ile aynı dizide!
Londra’da gerçekleşen gala gecesi, adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. Gecede Idris Elba ile birlikte objektiflere yansıyan Sinan Sicimoğlu, kırmızı halının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Başarılı oyuncu, bu projeyle birlikte Hollywood yolunda emin adımlarla ilerleyen sayılı Türk oyuncular arasında yerini sağlamlaştırdı.

 Sinan Sicimoğlu, Idris Elba ile aynı dizide!

ALMANCI KARAKTERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Hijack dizisinde Nihat Kaya karakterine hayat veren Sicimoğlu, Almanya’da yetişmiş bir tren kondüktörünü canlandırıyor. Almancı kimliği, Almanca aksanı ve güçlü oyunculuğuyla hikâyeye derinlik katan karakter için özel dil ve aksan dersleri alan oyuncu, rolüne titizlikle hazırlandı.

 Sinan Sicimoğlu, Idris Elba ile aynı dizide!

14 OCAK’TA YAYINDA
İlk sezonuyla büyük ses getiren Hijack’in ikinci sezonu, 14 Ocak 2026 tarihinde Apple TV+’ta izleyiciyle buluşacak. Aksiyon ve gerilimin dozunun yükseldiği yeni sezonda, Sinan Sicimoğlu’nun performansı şimdiden merak konusu. Uluslararası projelerde adından daha sık söz ettirmeye başlayan Sinan Sicimoğlu, bu rolüyle yalnızca kariyerinde değil, Türk oyuncuların global yolculuğunda da önemli bir sayfa açıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
  Gündem

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık: Evin aşçısı benim
  Magazin

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık: Evin aşçısı benim

Tijen Mergen'in kaleme aldığı Yedi Kere Düş, Sekiz Kere Kalk'ın imza günü 15 Ocak'ta
  Kültür - Sanat

Tijen Mergen'in kaleme aldığı Yedi Kere Düş, Sekiz Kere Kalk'ın imza günü 15 Ocak'ta

Ferit Kaya, annesinin aksiyon sahnelerinde heyecanlandığını söyledi
  Magazin

Ferit Kaya, annesinin aksiyon sahnelerinde heyecanlandığını söyledi

4.5 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Ahmet Kural'dan babalık açıklaması
  Magazin

4.5 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Ahmet Kural'dan babalık açıklaması

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan samimi açıklamalar
  Magazin

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan samimi açıklamalar