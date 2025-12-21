 Sibel Can’a altın plak!

Ünlü sanatçı Sibel Can, yılın son Cahide Palazzo konserinde sahnedeki yerini alarak misafirlerine unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.



Konser öncesi Sony Music Türkiye CEO’su Özden Bora, Şubat 2025’te yayımlanan Drama albümünün dijital platformlarda 25 milyon dinlemeyi aşması nedeniyle sanatçıya Altın Plak takdim ederek Sibel Can’a hoş bir sürpriz yaptı.



Sanatçı, bu özel ödülü alırken duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

“Emeklerimizin bu şekilde karşılık bulması tarif edilemez bir duygu. Bu ödüller yeni çalışmalar yapmak için inanılmaz derecede motive edici. Yeni yılda yeni başarılara!”

Altın Plak’ını aldıktan sonra orkestrasındaki müzisyen arkadaşlarıyla bu güzel başarıyı kutlayan Sibel Can, gece boyunca sahne şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Sanatçı, siyah taşlarla işlenmiş Amor Gariboviç imzalı elbisesiyle Cahide Palazzo’nun teatral atmosferine elegan bir dokunuş kattı.



Sibel Can ayrıca, yılbaşı gecesinde Kuzey Kıbrıs’ta sahne alacağını duyurdu.



Ünlü sanatçı, 31 Aralık’ta Merit Royal Diamond Hotel’in yılbaşı galasında müzikseverlerle buluşacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.