 Şenay Devi: Gerçeklerle sınanıyoruz

Selen Görgüzel’in sunduğu “Cam Masa” programına bu hafta astroloji dünyasının dikkat çeken isimlerinden Şenay Devi konuk oluyor. Mayıs ayının astrolojik etkilerini değerlendiren Devi, “gerçeklerle sınanıyoruz. Uyanış şimdi sarsıcı haliyle başlıyor” sözleriyle dikkat çekiyor.

Astroloji, enerji, kader ve spiritüel farkındalık üzerine çok konuşulacak açıklamaların yer aldığı programda, gezegen hareketlerinin insan yaşamına etkileri, ilişkiler üzerindeki yansımaları ve doğum haritalarının önemi masaya yatırılıyor. Batı, Hint, Çin ve Vedik astroloji üzerine yaptığı çalışmalarla geniş bir kitleye ulaşan Şenay Devi, içinde bulunduğumuz dönemin insanlık açısından önemli bir kırılma süreci olduğunu ifade ediyor.

Mayıs ayını burçlara göre değerlendiren Devi, özellikle 500 yıllık önemli gezegen geçişlerine dikkat çekiyor. “Ağzımızdan çıkan her cümleye dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz” diyen ünlü astrolog, cesaretin doğru alanlarda kullanılmasının önemine vurgu yapıyor. Daha seçici davranılması gerektiğini belirten Devi, bireysel farkındalığın ve bilinçli hareket etmenin bu süreçte büyük önem taşıdığını söylüyor.

Programda yalnızca burç yorumları değil, dijital çağın insan ilişkileri üzerindeki etkileri, sosyal medya bağımlılığı, zararlı alışkanlıkların aile yapısına etkisi ve spiritüel dönüşüm süreci de ele alınıyor. Şenay Devi, “öğretilmiş yanlışları sorgulamadan kabul ettiğimiz bir dönemin sonuna geldik. Artık uyanış başladı ve kimse eski hayatına devam edemeyecek” sözleriyle dikkat çekiyor.

2032 yılına kadar devam edeceğini söylediği önemli gökyüzü geçişleri hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Devi, astrolojinin yalnızca 12 burçtan ibaret görülmemesi gerektiğini ifade ediyor. Doğum haritalarının kişisel yolculukta önemli ipuçları taşıdığını belirten ünlü astrolog, insanın kendi enerjisini doğru yönetmesinin yaşamını dönüştürebileceğini söylüyor.

Selen Görgüzel’in cesur soruları ve Şenay Devi’nin dikkat çeken yorumlarıyla “Cam Masa”, bu hafta da izleyicilere farklı bir bakış açısı sunuyor.

