 Paris’ten sahneye: Aydan Şener’li Ne Olacak Şimdi

Oyuncu Aydan Şener, bu kez de iki perdelik Fransız vodvil komedisi “Ne Olacak Şimdi” ile tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor.

Paris’te geçen, iki perdelik komedi oyunu “Ne Olacak Şimdi”, İstanbul prömiyerinin ardından gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye turnesine başladı.



Aydan Şener oyunda, evli olmasına rağmen tutkulu ve tehlikeli bir aşkın içinde savrulan Elodi karakterine hayat veriyor.

Kadınlara zaafı olan fakat ilişkilerden çabuk sıkılan Gerard rolünde Yalçın Dümer, Elodi’nin pısırık ve korkak eşi Adolf rolünde ise Fatih Altınağaç yer alıyor.



Üç karakter arasında gelişen çarpık ilişkiler, yanlış anlamalar ve beklenmedik durumlar; tempolu ve eğlenceli bir vodvil atmosferi yaratıyor.

Sahnedeki enerjisi ve zerafetiyle dikkat çeken Şener, oyun hakkındaki duygularını paylaştı: “İki erkek arasında kalan Elodi’yi canlandırıyorum.

Eğlenceli, tempolu bir Fransız komedisi… Seyircinin ilgisi ve sevgisi beni çok mutlu ediyor. Elodi manipülatif, fettan ve cilveli ama bir o kadar da eğlenceli bir karakter. Sahnedeyken ben de çok eğleniyorum. Çok severek oynuyorum.”

İstanbul’da prömiyerini yapan ve büyük ilgi gören “Ne Olacak Şimdi”, Türkiye turnesi kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Samsun, Hatay, Konya ve Manisa başta olmak üzere birçok şehirde tiyatroseverlerle buluşacak.

