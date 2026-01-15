  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nilsu Berfin Aktaş köpeğiyle AVM turu yaptı

Nilsu Berfin Aktaş köpeğiyle AVM turu yaptı. İşte detaylar...

Nilsu Berfin Aktaş köpeğiyle AVM turu yaptı

Nilsu Berfin Aktaş, başrolünde yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisinin ekran yolculuğuna başlamasının ardından geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı.

 Nilsu Berfin Aktaş köpeğiyle AVM turu yaptı

Dizinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte gelen tepkilerden oldukça memnun olduğu gözlenen Aktaş, muhabirlerin sorularını yanıtlarken heyecanını gizleyemedi.

Nilsu Berfin Aktaş köpeğiyle AVM turu yaptı
Başarılı oyuncu, “Dizi başladı, izleyiciden gelen geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor. Herkesin emeğine sağlık” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Şıklığı ve enerjisiyle dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş, köpeğiyle birlikte çıktığı kısa süreli alışveriş turunun ardından Vadistanbul’dan ayrıldı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la çıktığı ve gündemden düşmeyen Phuket tatili hakkında konuştu
  Magazin

Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la çıktığı ve gündemden düşmeyen Phuket tatili hakkında konuştu

Kışın en güzel hali Beca’da
  Mekan

Kışın en güzel hali Beca’da

Baturay Özdemir yarışının kendisiyle olduğunu söyledi
  Magazin

Baturay Özdemir yarışının kendisiyle olduğunu söyledi

Leyla Lydia Tuğutlu elektronik müzikle kendini yeniden anlatıyor
  Magazin

Leyla Lydia Tuğutlu elektronik müzikle kendini yeniden anlatıyor

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
  Gündem

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık: Evin aşçısı benim
  Magazin

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık: Evin aşçısı benim