 Nilsu Berfin Aktaş köpeğiyle AVM turu yaptı

Nilsu Berfin Aktaş, başrolünde yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisinin ekran yolculuğuna başlamasının ardından geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı.

Dizinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte gelen tepkilerden oldukça memnun olduğu gözlenen Aktaş, muhabirlerin sorularını yanıtlarken heyecanını gizleyemedi.



Başarılı oyuncu, “Dizi başladı, izleyiciden gelen geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor. Herkesin emeğine sağlık” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Şıklığı ve enerjisiyle dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş, köpeğiyle birlikte çıktığı kısa süreli alışveriş turunun ardından Vadistanbul’dan ayrıldı

