 Naz Elmas Oyuncak Müzesi’nde neşesiyle göz doldurdu

Başarılı oyuncu Naz Elmas, Oyuncak Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte neşeli ve enerjik tavırlarıyla dikkat çekti.



Etkinlik boyunca keyifli anlar yaşayan Elmas, eski dostu Gupse Özay ile uzun süre sohbet etti.



İkilinin birlikte çektiği story’ler sosyal medyada da ilgi gördü.

FAVORİ MEKÂNIM OYUNCAK MÜZESİ

Müze ile ilgili duygularını dile getiren Naz Elmas, Oyuncak Müzesi’nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bizi geçmişe, çocukluğumuza götüren bu müze benim için çok kıymetli. Daha önce Artfulliving’in Sanatın Rengi programında Oyuncak Müzesi’ni ele almıştım. Burası benim favori mekânlarımdan biri” ifadelerini kullandı.

