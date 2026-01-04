  • Video Galeri Foto Galeri
Mor ve Ötesi'nden Bostancı konseri

Türk rock müziğinin efsane gruplarından Mor ve Ötesi, 2026'nın ilk konserini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi.

Fuya Grup ve Carnaval Production iş birliğiyle gerçekleşen konser, müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Biletleri günler öncesinden tükenen konseri, yaklaşık 5 bin kişi izledi. İki saat boyunca sahnede kalan grup, Bir Derdim Var, Cambaz, Dünyaya Bedel ve Aşk İçinde gibi hafızalara kazınan şarkılarını seslendirdi.

Seyircilerin şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konser, adeta dev bir koroya dönüştü.

Konser alanını dolduran kalabalık, finalde grubun solisti Harun Tekin’i tekrar sahneye çağırdı.

Seyircileri kırmayan grup, 6 şarkı daha seslendirerek konseri sonlandırdı.

