Mert Demir'den Biterse Hatıran

Mert Demir, EP projesinin habercisi niteliğindeki yeni şarkısı Biterse Hatıran'ı dinleyicilerle buluşturdu. Türk Pop müziğinin zirvedeki ismi Mert Demir’in büyük merakla beklenen yeni şarkısı Biterse Hatıran duygusal yoğunluğu kadar kayıtlarıyla da dikkat çekiyor.

GENİŞ ORKESTRA İLE CANLI KAYIT!
Biterse Hatıran, modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek geniş bir orkestrayla canlı olarak kaydedildi. Şarkının bu organik yapısı, Mert Demir’in vokal yorumuyla birleşerek parçaya güçlü ve derin bir yapı kazandırıyor.

Sözleri Mert Demir; müziği Mert Demir, Tarık Tırıl imzası taşıyan Biterse Hatıran, canlı performans klibiyle de dikkat çekiyor.

Mert Demir’in çok yakında yayınlanacak EP’sinin ilk şarkısı olan Biterse Hatıran, Pale Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

 

BİTERSE HATIRAN
Yine yeni bir gün doğacak
Sana varacak ellerim hep
Uzağın en uzakta
Çiçeğim soluyor orada
Yeşeremedi yok bir sebep
Yokluğun kavurunca
Biterse hatıran
Gözlerin yeter
Ne bendeki ateş
Bir gün olur söner
Bu nasıl bir ayrılık
Gülmedi bize kadar
Sanma ki bu kalp
Bir gün yine sever
Söz: Mert Demir
Müzik: Mert Demir & Tarık Tırıl
Düzenleme: Mert Demir

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
