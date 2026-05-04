 Mert Demir'den Biterse Hatıran

Mert Demir, EP projesinin habercisi niteliğindeki yeni şarkısı Biterse Hatıran'ı dinleyicilerle buluşturdu. Türk Pop müziğinin zirvedeki ismi Mert Demir’in büyük merakla beklenen yeni şarkısı Biterse Hatıran duygusal yoğunluğu kadar kayıtlarıyla da dikkat çekiyor.

GENİŞ ORKESTRA İLE CANLI KAYIT!

Biterse Hatıran, modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek geniş bir orkestrayla canlı olarak kaydedildi. Şarkının bu organik yapısı, Mert Demir’in vokal yorumuyla birleşerek parçaya güçlü ve derin bir yapı kazandırıyor.

Sözleri Mert Demir; müziği Mert Demir, Tarık Tırıl imzası taşıyan Biterse Hatıran, canlı performans klibiyle de dikkat çekiyor.

Mert Demir’in çok yakında yayınlanacak EP’sinin ilk şarkısı olan Biterse Hatıran, Pale Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

BİTERSE HATIRAN

Yine yeni bir gün doğacak

Sana varacak ellerim hep

Uzağın en uzakta

Çiçeğim soluyor orada

Yeşeremedi yok bir sebep

Yokluğun kavurunca

Biterse hatıran

Gözlerin yeter

Ne bendeki ateş

Bir gün olur söner

Bu nasıl bir ayrılık

Gülmedi bize kadar

Sanma ki bu kalp

Bir gün yine sever

Söz: Mert Demir

Müzik: Mert Demir & Tarık Tırıl

Düzenleme: Mert Demir

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.