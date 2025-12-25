'Kemancı şarkısının söz yazarı Mehmet Yüzüak kansere yakalandı. Gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşan usta güftekâr Mehmet Yüzüak 2 yıldır rektum kanseriyle mücadele ettiğini belirterek sevenlerinden dua istedi.

Diş doktorunun verdiği antibiyotikler yüzünden kötü günler geçirdiğini söyleyen Mehmet Yüzüak kansere yakalandığını belirterek Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e yaşadığı süreci göz yaşları içerisinde anlattı:



Vasiyetini hazırladığını belirten Mehmet Yüzüak, isteği üzerine Kaz Dağları'nda bilinmeyen bir yere gömüleceğini söyledi. Arayıp sormadıkları için hiçbir sanatçıyı cenazesine istemediğini belirten Yüzüak "Hayatımda ki dram diş doktorunun verdiği antibiyotiklerle başladı. Doktor iki tane implant takacağına 9 tane takmış. Diş doktorunun verdiği antibiyotikler yüzünden karaciğerim bozuldu, yemek borusunun varisleri patladığı için 7 tane stent takıldı. Ardından rektum kanseri oldum, şimdi de siroz ve zona oluştu." dedi.



Oldukça maneviyatına düşkün olan Mehmet Yüzüak, 2 Şubat 2026 Pazartesi gününün hem doğum günü hem de Berat Kandili olacağını belirterek "İnşallah dualarım kabul olur iyileşirim." diyerek tüm sevenlerinden dua istedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.