Mahsun Kırmızıgül'den unutulmaz gece

İstanbul gazino kültürünün son kalesi olarak anılan Günay Restaurant, geçtiğimiz akşam müzik dolu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Türk müziğinin güçlü sesi Mahsun Kırmızıgül, Günay sahnesinde sevenleriyle bir araya gelerek unutulmaz bir geceye imza attı.

 

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Kırmızıgül, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla konuklara duygu dolu anlar yaşattı.

Yıllara meydan okuyan enerjisi ve sahne hakimiyetiyle dikkat çeken sanatçı, hem hüzünlendirdi hem coşturdu.

Salonu dolduran müzikseverler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Seçkin davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Günay Restaurant’ın zarif atmosferi ve kusursuz ev sahipliği bir kez daha gazino geleneğinin neden hâlâ bu sahnede yaşadığını gözler önüne serdi.

Mahsun Kırmızıgül’ün sahnesi, uzun süre hafızalardan silinmeyecek özel anlara sahne oldu.

 

