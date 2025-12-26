  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Magazinciler Ürgüp’te buluştu

Magazinciler Ürgüp’te buluştu

Magazinciler Ürgüp’te buluştu

Magazin gazetecisi olarak emek vermiş bir grup gazeteci “Ürgüp Buluşması” adı altındaki gezide eski magazin gazetecisi Cumhur Cazgır ve eşi Sibel Cazgır’ın ev sahipliğinde bir araya geldiler.

Magazinciler Ürgüp’te buluştu
Magazin Gazetecileri Derneği onursal başkanı Nurettin Soydan’nın organize ettiği gezide bir araya gelen gazeteciler turizm cenneti Ürgüp’te turistik mekanları gezerken gastronomi açısından ün yapmış mekanlarda da Ürgüp yemeklerini tatma fırsatı buldular.

 Magazinciler Ürgüp’te buluştu

Ürgüp gezisinde eski magazin gazetecisi Cumhur Cazgır ve eşi Sibel Cazgır tarafından bir aile işletmesi olan Ürgüp Palace’da konaklayan magazin gazetecileri Sibel Cazgır’ın rehberliğinde Ürgüp gezisi yaptılar.

Magazinciler Ürgüp’te buluştu
Uçhisar Kalesi, Zelve, Üç Güzeller, Dervent Vadisi gibi mekanları gezen gazeteciler fotoğraf çekme keyfi yaşadılar.

Magazinciler Ürgüp’te buluştu
Geziye organizasyonu yapan Nurettin Soydan ve eşi Figen Soydan’nın yanı sıra Ali Eyüboğlu ve eşi Ayla Eyüboğlu, Orhan Vural, Uğur Onur Urhan ve eşi Hülya Urhan, Caner Budak, Metin Coşkun, Burhan Akdağ, Aydın Soylu, Erol Işık ve Semih Orbay katıldılar.

Magazinciler Ürgüp’te buluştu
ÜRGÜP GASTROMOMİSİ
Tarihi ve turistik mekanların yanı sıra Ürgüp lezzetlerini de tatma fırsatı bulan grup, Ürgüp’te faaliyet gösteren ve Michelin Rehberi’ne girmeyi başarmış ilk kadın kooperatifi olma özelliği taşıyan S.S. Kapadokya Tık Tık Kadın Emeği Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde yöresel lezzetlerin keyfini çıkardılar.

Magazinciler Ürgüp’te buluştu

Ürgüp merkezde bulunan ve Aslı Melis’in sahibi olduğu Mel’s Cappadocia Restaurant ise Anadolu'nun çeşitli lezzetlerinin bir araya getirildiği bir başka mekan oldu.

Magazinciler Ürgüp’te buluştu
Mekan sahibi olan Aslı Melis magazin gazetecilerine çeşitli mezeleri ve testi kebabını sunarken Mel’s Cappadocia Restaurant’ın içinde bulunduğu tarihi mekan hakkında bilgiler verdi.

 Magazinciler Ürgüp’te buluştu

Eski bir konaktan restorana dönüşen Mel’s Cappodocia Restaurant, gerek yemekleri gerek tarihi dokusu ile yerli ve yabancı gastronomi meraklılarının dikkatini çekiyor.

 Magazinciler Ürgüp’te buluştuMagazinciler Ürgüp’te buluştuMagazinciler Ürgüp’te buluştuMagazinciler Ürgüp’te buluştuMagazinciler Ürgüp’te buluştuMagazinciler Ürgüp’te buluştuMagazinciler Ürgüp’te buluştuMagazinciler Ürgüp’te buluştuMagazinciler Ürgüp’te buluştuMagazinciler Ürgüp’te buluştuMagazinciler Ürgüp’te buluştuMagazinciler Ürgüp’te buluştuMagazinciler Ürgüp’te buluştu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti