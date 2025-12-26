 Magazinciler Ürgüp’te buluştu

Magazin gazetecisi olarak emek vermiş bir grup gazeteci “Ürgüp Buluşması” adı altındaki gezide eski magazin gazetecisi Cumhur Cazgır ve eşi Sibel Cazgır’ın ev sahipliğinde bir araya geldiler.



Magazin Gazetecileri Derneği onursal başkanı Nurettin Soydan’nın organize ettiği gezide bir araya gelen gazeteciler turizm cenneti Ürgüp’te turistik mekanları gezerken gastronomi açısından ün yapmış mekanlarda da Ürgüp yemeklerini tatma fırsatı buldular.

Ürgüp gezisinde eski magazin gazetecisi Cumhur Cazgır ve eşi Sibel Cazgır tarafından bir aile işletmesi olan Ürgüp Palace’da konaklayan magazin gazetecileri Sibel Cazgır’ın rehberliğinde Ürgüp gezisi yaptılar.



Uçhisar Kalesi, Zelve, Üç Güzeller, Dervent Vadisi gibi mekanları gezen gazeteciler fotoğraf çekme keyfi yaşadılar.



Geziye organizasyonu yapan Nurettin Soydan ve eşi Figen Soydan’nın yanı sıra Ali Eyüboğlu ve eşi Ayla Eyüboğlu, Orhan Vural, Uğur Onur Urhan ve eşi Hülya Urhan, Caner Budak, Metin Coşkun, Burhan Akdağ, Aydın Soylu, Erol Işık ve Semih Orbay katıldılar.



ÜRGÜP GASTROMOMİSİ

Tarihi ve turistik mekanların yanı sıra Ürgüp lezzetlerini de tatma fırsatı bulan grup, Ürgüp’te faaliyet gösteren ve Michelin Rehberi’ne girmeyi başarmış ilk kadın kooperatifi olma özelliği taşıyan S.S. Kapadokya Tık Tık Kadın Emeği Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde yöresel lezzetlerin keyfini çıkardılar.

Ürgüp merkezde bulunan ve Aslı Melis’in sahibi olduğu Mel’s Cappadocia Restaurant ise Anadolu'nun çeşitli lezzetlerinin bir araya getirildiği bir başka mekan oldu.



Mekan sahibi olan Aslı Melis magazin gazetecilerine çeşitli mezeleri ve testi kebabını sunarken Mel’s Cappadocia Restaurant’ın içinde bulunduğu tarihi mekan hakkında bilgiler verdi.

Eski bir konaktan restorana dönüşen Mel’s Cappodocia Restaurant, gerek yemekleri gerek tarihi dokusu ile yerli ve yabancı gastronomi meraklılarının dikkatini çekiyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.