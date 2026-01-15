  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kışın en güzel hali Beca’da

Kışın en güzel hali Beca’da

Kışın en güzel hali Beca’da

Şehrin ritmini tutan Beca; rahat, sade ve şık mutfak anlayışını yansıtan geniş kış menüsüyle karşınızda.

 Kışın en güzel hali Beca’da

Beca kış menüsünde Josper fırınının kömür ateşi aromasından, açık ateşte pişen olta balıklarına; pizzanın en iyi haline hayat veren taş fırından, et, langoustine ve ahtapotun ateşle en zarif buluşması olan Yakitori ızgarasına ve zengin raw istasyonuna kadar kış mevsiminin en taze mahsullerini işlediği bir menü kurguladı.

 Kışın en güzel hali Beca’da

Beca'da her gelişinizde yeni bir lezzet keşfetmek, farklı bir mutfak kültürüne yolculuk yapmak mümkün. Menüde keşfedilecek çok şey var ama bu sezonun "acil durum" listesi şöyle:

 Kışın en güzel hali Beca’da

Spicy Cabbage: Josper fırında pişen isli lezzet.

Tartare Violet: Mürdüm eriği turşusu ve mascarpone peyniri eşleşmesiyle.

Yakitori Selection: Et, Langoustine ve Ahtapot seçenekleriyle ateşten tabağa.

Mix Green Salad: Mandalina & Mango soslu kış ferahlığı.

Osso Buco Milanese: Kışın en İtalyan hali.

Izgara Balık (Pil-Pil): Mevsim balığının sıcak zeytinyağı, sarımsak ve acı biberle en yalın buluşması.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la çıktığı ve gündemden düşmeyen Phuket tatili hakkında konuştu
  Magazin

Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la çıktığı ve gündemden düşmeyen Phuket tatili hakkında konuştu

Baturay Özdemir yarışının kendisiyle olduğunu söyledi
  Magazin

Baturay Özdemir yarışının kendisiyle olduğunu söyledi

Leyla Lydia Tuğutlu elektronik müzikle kendini yeniden anlatıyor
  Magazin

Leyla Lydia Tuğutlu elektronik müzikle kendini yeniden anlatıyor

Nilsu Berfin Aktaş köpeğiyle AVM turu yaptı
  Magazin

Nilsu Berfin Aktaş köpeğiyle AVM turu yaptı

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
  Gündem

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık: Evin aşçısı benim
  Magazin

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık: Evin aşçısı benim