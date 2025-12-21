İstanbul konseri için gün sayan Tarkan kendisini spor salonuna attı

Tarkan, İstanbul konseri için gün sayıyor.



Biletleri çıkar çıkmaz tükenen konser serisi için megastar, kendisini spor salonuna attı.



Tarkan, spor yaptığı anları Instagram'dan paylaştı.



Tarkan, "Konserlere az kaldı. Spor şart" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.