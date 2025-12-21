  • Video Galeri Foto Galeri
İstanbul konseri için gün sayan Tarkan kendisini spor salonuna attı

İstanbul konseri için gün sayan Tarkan kendisini spor salonuna attı. İşte detaylar...

Tarkan, İstanbul konseri için gün sayıyor.

Biletleri çıkar çıkmaz tükenen konser serisi için megastar, kendisini spor salonuna attı.

Tarkan, spor yaptığı anları Instagram'dan paylaştı.

Tarkan, "Konserlere az kaldı. Spor şart" dedi.

