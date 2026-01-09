  • Video Galeri Foto Galeri
İlk Gençlik filminin afişi yayınlandı!

Genç kuşağın iki başarılı ismi Rahimcan Kapkap ve Çağla Şimşek, İlk Gençlik filmiyle beyazperdede bir araya geliyor.

 

Rahimcan Kapkap’ın Çağrı, Çağla Şimşek’in ise Elif karakterine hayat verdiği filmin merakla beklenen afişi yayınlandı. İlk Gençlik, duygusal hikâyesiyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

