Hayalet Sevgili İtalya'da sete çıktı  

Oyuncu kadrosunda Timur Acar, Özlem Gezgin ve Müjde Uzman’ın yer aldığı Hayalet Sevgili İtalya Lecce’de sete çıktı.



İstanbul’dan İtalya’ya uzanan özgün bir aşk hikayesi anlatan Hayalet Sevgili filminin yönetmeni Ali İlhan, senaryosu ise Barış Yücedağ’a ait.

