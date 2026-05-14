 Hassan Dekor ve Sabah Vakfı Bursları, gençlere umut oldu

Kimsesiz çocukların, dar gelirli ailelerin zor dönemlerde yanında olmayı sürdüren Sabah Vakfı, eğitimden sağlığa pek çok alanda üstlendiği sosyal sorumluluk projelerinde vatandaşların umudu haline geldi.

Türkiye'nin en büyük el aletleri üreticisi, Hassan Dekor tarafından kurulan Sabah Vakfı, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle gençlere umut oluyor. Yüksek öğrenimde çok sayıda gence burs vererek hayatı kolaylaştıran Sabah Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okulların onarım ve tadilatlarına da destek veriyor.

İnşaat sektörü için ürettiği el aletleriyle, Türk ekonomisine 62 yıldır damgasını vuran Dekor, başarısını toplumun değişik kesimlerine kattığı değerle de taçlandırıyor. Hassan Dekor tarafından kurulan Sabah Vakfı, Buz Agency aracılığıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle, güçlü bir dayanışma ağı oluşturuyor.



YAŞLILARA HUZUEVİ DESTEĞİ

Hassan Dekor’un sosyal sorumluluk vizyonu, yalnızca eğitimle sınırlı kalmıyor. Yaşlıların yalnız olmadığını hissettiren huzurevi projeleri, kadın emeğini destekleyen çalışmalar ve çocukların hayatına umut katan sosyal etkinlikler, şirketin toplumsal faydayı merkeze alan yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturuyor. Toplumun farklı kesimlerine uzanan bu projeler, üretim gücünü sosyal faydayla buluşturan sürdürülebilir bir model ortaya koyuyor. Hassan Dekor, gerçekleştirdiği her projeyle sadece ekonomik değil, insani bir değer de üreterek “kazandığını toplumla paylaşan” bir marka olmanın sorumluluğunu taşıyor.

OKULLARI ONARDI, ÖĞRENCİLERE BURS VERDİ

Gaziantep ve Darıca’da iki okulun tadilat ve onarımı üstlenen Sabah Vakfı, 2023 yılında yaşanan deprem felaketinde, depremden etkilenen tüm şehirlere yardım gönderek felaketin acılarını hafifletmeye çalıştı. Deprem bölgesinde 13 ton kuru bakliyat, 1.5 ton çay ve şeker, 1 tona yakın yağ ve jeneratör desteği sağlarken, içme suyu desteğini aylarca sürdürdü.

HER YIL 50'YE YAKIN ÖĞRENCİYE BURS

Üniversite sınavlarını başarıyla geçen öğrencilere yıllardır burs sağlayan vakıf, bu yıl 50'ye yakın öğrenciye, eğitim hayatı boyunca destekte öncü oldu. Vakfın kimsesiz çocuklarla ilgili 17 yıldır kesintisiz sürdürdüğü yardımlar ile beraber, sığınma evlerindeki kadınların eğitim ve istihdamına desteği de devam ediyor.

