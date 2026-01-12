 Hasan Can Kaya lobide otururken Rhea Seehorn ile karşılaştı

  • Video Galeri Foto Galeri
Hasan Can Kaya, Beverly Hills’de otel lobisinde otururken, Golden Globe ödüllerinde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan, Pluribus dizisinin yıldızı Rhea Seehorn’la karşılaştı.

Hasan Can Kaya’nın Amerika macerası devam ediyor! Geçtiğimiz günlerde trafikte Robert Downey Jr. ile karşılaşan ünlü komedyen, bu kez Beverly Hills’te konakladığı otelin lobisinde adeta Hollywood sürprizi yaşadı.

Üzerinde eşofmanlarıyla lobide oturan Hasan Can Kaya’nın karşısına, Golden Globe Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Pluribus dizisinin yıldızı Rhea Seehorn çıktı. “Lobiye iniyorum” derken kendini ödül töreninde bulan ünlü komedyen, başarılı oyuncuyu tebrik etti. İkilinin ayaküstü sohbeti fotoğrafla taçlanırken, Hasan Can Kaya, Seehorn için “mütevazı ve çok pozitif” yorumunu yaptı. İkili, oyuncunun İstanbul’a gelmesi halinde yeniden buluşmak üzere sözleşti.

 

 

