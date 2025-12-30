 Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Deneyimli gazeteci Ufuk Özcan’ın sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Kuruçeşme Oligark’ta gerçekleştirilen Ufuk’ta Ne Var? programına konuk olan başarılı oyuncu Gülsim Ali müzikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Oyunculuğun yanı sıra sanatsal yönünü geliştirmeyi sevdiğini dile getiren Gülsüm Ali “Müziği her zaman çok sevdim. Uzun süredir bir enstrüman çalma hayalim vardı. Bu hayalimi gerçekleştirmek için kanun dersleri almaya başladım. Zor bir enstrüman ama öğrenmeye çalışıyorum. Müzik kulağımın olduğunu söylemeleri de beni daha çok motive etti” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.