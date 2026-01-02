Gül Erda'dan yeni tekli

Söz ve müziği Gül Erda imzası taşıyan yeni tekli Mor Hicranlar, 1 Ocak itibarıyla Elenor Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Güçlü sözleri, çarpıcı melodisi ve yoğun duygusal atmosferiyle parça, yılın en iddialı çıkışlarından biri olmaya hazırlanıyor.



Aşkın en karanlık, en kırılgan ve en derin hâllerini cesur bir anlatımla ele alan Mor Hicranlar, dinleyiciyi ilk notadan itibaren etkisi altına alıyor. Şarkının düzenlemesi, başarılı müzisyen Selim Çaldıran tarafından yapıldı. Şarkının klibi ise yönetmen Bahtiyar Sis imzası taşıyor. Görsel diliyle şarkının duygusunu zirveye taşıyan klip, estetik anlatımı ve çarpıcı sahneleriyle dikkat çekiyor. Gül Erda, Mor Hicranlar ile müzikal duruşunu net bir şekilde ortaya koyarken, dinleyicilerine sadece bir şarkı değil, güçlü bir duygu deneyimi sunuyor. Mor Hicranlar, 1 Ocak’tan itibaren Elenor Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

