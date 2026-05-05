  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Göksel İpekçi sahnede fırtına estiriyor!

Göksel İpekçi sahnede fırtına estiriyor!

Göksel İpekçi sahnede fırtına estiriyor!

Göksel İpekçi, sahnedeki yüksek enerjisi, güçlü yorumu ve dinleyiciyle kurduğu samimi bağ ile konserlerinde adeta fırtına estiriyor. Sanatçının son dönemde büyük çıkış yakalayan şarkısı Duy Beni, dijital platformlardaki başarısını sahnelere taşıyarak konserlerin en coşkulu anlarından biri haline geldi.

Göksel İpekçi sahnede fırtına estiriyor!

Her performansında yüzlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği “Duy Beni”, Göksel İpekçi konserlerinde enerjinin zirveye çıktığı dakikalara imza atıyor. Şarkı, Türkiye Top 50 listesinde 5. sıraya, Global Viral Listesi’nde ise 7. sıraya kadar yükselerek başarısını rakamlarla da taçlandırdı.

Sosyal medyada yüz binlerce videoya konu olan eser, dijital dünyada yakaladığı ivmeyi sahnede de güçlü bir karşılığa dönüştürdü.

Göksel İpekçi’nin repertuvarında öne çıkan bir diğer parça ise EP’sinde yer alan Kadıköy oldu. Konserlerde dinleyicilerin ezbere söylediği şarkı, TikTok’ta on binlerce videoya ilham vererek trend etkisini büyüttü.

Söz ve müziği Göksel İpekçi’ye, düzenlemesi Bhan’a ait olan Duy Beni, D’ATA Records etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

Sahnedeki etkisi, dijital başarısı ve giderek büyüyen dinleyici kitlesiyle Göksel İpekçi, müzik dünyasında yükselişini emin adımlarla sürdürüyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ümit Yılmaz ve Derya Türkan’dan yeni türkü
  Magazin

Ümit Yılmaz ve Derya Türkan’dan yeni türkü

Altı yıl sonra sahneye dönecek Şebnem Ferah'ın biletleri 12 dakikada tükendi
  Magazin

Altı yıl sonra sahneye dönecek Şebnem Ferah'ın biletleri 12 dakikada tükendi

"Farkındayız ve Desteği Artırıyoruz" projesi kapsamında WeWALK Akıllı Baston iki hediye edildi
  Hayatın İçinden

"Farkındayız ve Desteği Artırıyoruz" projesi kapsamında WeWALK Akıllı Baston iki hediye edildi

Berdan Mardini'nin en özel şarkısı
  Magazin

Berdan Mardini'nin en özel şarkısı

Profesör Canan Dağdeviren Hasan Can Kaya’yı MIT’ye davet etti
  Magazin

Profesör Canan Dağdeviren Hasan Can Kaya’yı MIT’ye davet etti

Cam Masa'da şifa, dönüşüm ve kuantum yolculuğu
  Hayatın İçinden

Cam Masa'da şifa, dönüşüm ve kuantum yolculuğu