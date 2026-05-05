Göksel İpekçi sahnede fırtına estiriyor!

Göksel İpekçi, sahnedeki yüksek enerjisi, güçlü yorumu ve dinleyiciyle kurduğu samimi bağ ile konserlerinde adeta fırtına estiriyor. Sanatçının son dönemde büyük çıkış yakalayan şarkısı Duy Beni, dijital platformlardaki başarısını sahnelere taşıyarak konserlerin en coşkulu anlarından biri haline geldi.

Her performansında yüzlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği “Duy Beni”, Göksel İpekçi konserlerinde enerjinin zirveye çıktığı dakikalara imza atıyor. Şarkı, Türkiye Top 50 listesinde 5. sıraya, Global Viral Listesi’nde ise 7. sıraya kadar yükselerek başarısını rakamlarla da taçlandırdı.

Sosyal medyada yüz binlerce videoya konu olan eser, dijital dünyada yakaladığı ivmeyi sahnede de güçlü bir karşılığa dönüştürdü.

Göksel İpekçi’nin repertuvarında öne çıkan bir diğer parça ise EP’sinde yer alan Kadıköy oldu. Konserlerde dinleyicilerin ezbere söylediği şarkı, TikTok’ta on binlerce videoya ilham vererek trend etkisini büyüttü.

Söz ve müziği Göksel İpekçi’ye, düzenlemesi Bhan’a ait olan Duy Beni, D’ATA Records etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

Sahnedeki etkisi, dijital başarısı ve giderek büyüyen dinleyici kitlesiyle Göksel İpekçi, müzik dünyasında yükselişini emin adımlarla sürdürüyor.

