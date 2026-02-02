 Göksel Bakü’de unutulmaz bir konser verdi

Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Göksel, 31 Ocak’ta Bakü’de müzikseverlerle buluştu. Sahnede tar sanatçısı Raşit Baylarlı’nın da ‘Ayrılık’ şarkısında eşlik ettiği Göksel, unutulmaz bir geceye imza attı.

Bakü’de hayranları ve Azerbaycanlı gazeteciler tarafından karşılanan Göksel, ilk kez konser vermek için geldiği Bakü’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Ünlü sanatçı, “Çok gelmek istediğim bir yerdi. Çünkü bu toprakların müziğini çok dinlerim. Benim müzik hayatımda Azerbaycan müziğinin çok etkisi var. Burada çok fazla dinleyicim olduğunun da farkındayım. Bazı şarkılarım cover’lanmıştı. Azize Mustafazade ve babası piyanist Vakıf Mustafazade inanılmaz müzisyenler. Onları dinleyip hayran kalırım. Bazı çalıştığım şan hocaları da Azerbaycanlıydı” dedi.

Haydar Aliyev Sarayı'nın görkemli sahnesinde ilk kez sahne alan Göksel, “Aşkın Yalanmış”, “Karar Verdim”, “Uzaktan”, “Yalnız Kuş”, “Depresyondayım” ve “Gittiğinde” gibi hafızalara kazınan eserlerini Bakü seyircisi için seslendirdi. Göksel, sahnedeki samimi performansı ve güçlü repertuvarıyla izleyicilere duygusal ve coşkulu anlar yaşatacak. Göksel’e sahnede tar sanatçısı Raşit Baylarlı da eşlik ederken, “Ayrılık” şarkısını söyledi.

Bakü’de tarihi ve popüler yerleri de gezme şansı olan Göksel, “En kısa sürede yeniden buluşmayı çok isterim” diyerek Azerbaycan’a veda etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.