 Gırgıriye’nin assolisti Bülent Ersoy

Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Müjdat Gezen, gişe rekorları kıran 7 Kocalı Hürmüz oyununun Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki gösterimi sonrası büyük bir sürprizi açıkladı. Gezen, bir sonraki projesi olan Gırgıriye’yi sahneye koymaya hazırlandığını duyuran Gezen, oyunu izleyenler arasında bulunan Bülent Ersoy’a sahneden seslendi. Müjdat Gezen, “Seni yerim kız, beğendin mi?” sözleriyle salonda gülüşmelere neden oldu. Ardından yeni projesinin detaylarını paylaşan Gezen, Gırgıriye için yıldızlar karmasından oluşan güçlü bir kadro kurduğunu belirtti.

Assolist arayışının uzun sürdüğünü dile getiren Gezen, bu rol için Bülent Ersoy’u ikna ettiğini açıkladı. Antalya’da bulunan Ersoy’un ilk etapta yoğun programı nedeniyle teklife sıcak bakmadığını söyleyen Gezen, “Herkese hayır demeyi adet edinmiştir ama sonunda kabul etti” dedi.

Yeni oyunda Gırgıriye’nin assolisti olarak sahneye çıkacak olan Bülent Ersoy, oyunda üç şarkı seslendirecek. Gecede “Aziz İstanbul” şarkısını canlı olarak seslendiren Ersoy, performansıyla Bostancı Gösteri Merkezi’ni adeta inletti. Şarkı sonunda sanatçı, uzun süre ayakta alkışlandı.

Yapımcı Onurcan Taş ise Bülent Ersoy’un da yer aldığı bu güçlü kadroyla büyük bir gurur yaşadıklarını ifade etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.