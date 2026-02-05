 Fadik Sevin Atasoy çölde çekim yaptı

  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy dünyadan seçkin konukların davet aldığı Alula tarihi şehrinde düzenlenen ‘Desert X AlUla'nın açılışına katıldı. Suudi Arabistan’ın Alula bölgesinde çölde, açık alanda gerçekleşen uluslararası çağdaş sanat sergisi olan ‘Desert X AlUla’da sergiye katılım gösteren diğer isimler arasında oyuncular Tilda Swinton, Adrien Brody, Vincent Cassel de vardı.

AlUla’daki kültür-sanat davetlerinde çağdaş sanat sergisi olduğu için oyuncuların katılımcı-sanatçı değil, kültürel elçi, davetli ya da ziyaretçi olarak yer aldığı sergiden Atasoy çok etkilendiğini dile getirdi.

PENHALIGON’S İLE ALULA’DA ÖZEL ÇEKİM
Aynı zamanda dünyaca ünlü Penhaligon’s markası ile işbirliği yapan Atasoy, bu çekimleri de Alula’da gerçekleştirdi. Çölde yapılan çekimlerde Atasoy, Arzu Kaprol imzalı kıyafet ve takılarla kamera karşısına geçti.

